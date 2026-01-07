Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
материнский капитал
материнский капитал
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:46

Бюджетные миллиарды на семьи: как 567 миллиардов рублей изменят жизнь получателей маткапитала

Материнский капитал проиндексируют на 6,8 процентов с 1 февраля 2026 года — Панеш

С февраля 2026 года размер материнского капитала в России будет увеличен в рамках ежегодной индексации. Повышение затронет все семьи, которые имеют право на получение этой меры господдержки, и коснётся как новых сертификатов, так и неиспользованных остатков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Индексация маткапитала с февраля 2026 года

Как сообщил парламентарий, с 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. Повышение проводится в плановом порядке и соответствует параметрам, заложенным в федеральный бюджет. Индексация применяется автоматически и не требует от семей подачи дополнительных заявлений.

"С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%", — сказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Таким образом, номинальный размер выплаты вырастет по сравнению с текущим годом.

Сколько семей смогут воспользоваться поддержкой

По оценке депутата, в 2026 году распорядиться средствами материнского капитала смогут почти 1,7 миллиона семей. Это касается как получателей, у которых сертификат уже оформлен, так и тех, кто приобретёт право на него в течение года.

На финансирование программы в федеральном бюджете предусмотрено около 567 миллиардов рублей. Этот показатель примерно на 30 миллиардов рублей превышает объём средств, заложенных годом ранее, что отражает как индексацию выплат, так и сохранение высокого числа получателей.

На что можно направить средства

Материнский капитал по-прежнему разрешено использовать исключительно на цели, установленные законодательством. Наиболее востребованными направлениями остаются улучшение жилищных условий и оплата образования детей. Эти статьи расходов традиционно занимают основную долю в структуре использования средств.

При этом власти подчёркивают, что индексация распространяется и на неиспользованные остатки маткапитала. Это означает, что семьи, которые ранее не полностью распорядились средствами, также получат увеличение доступной суммы с февраля 2026 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средняя зарплата в России в октябре составила 99,7 тысячи рублей — Росстат сегодня в 7:58
Не только нефть и газ: почему в лидерах по зарплатам оказались регионы с тяжёлым климатом

Число регионов России со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло за год. В рейтинг вошли как традиционные лидеры, так и новые субъекты.

Читать полностью » Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова вчера в 7:53
Не санкциями едиными: как Россия находит миллиарды долларов в месте, где их никто не ждал

В РАН назвали 2025 год успешным для связей России и Африки: товарооборот вырос до $27,7 млрд, а интерес к континенту усилился на всех уровнях.

Читать полностью » Рынок инвестиций страсти оценили в 200-250 млрд долларов — Красноженов вчера в 7:45
Один камень может изменить всё: почему рынок цветных бриллиантов — игра для избранных

Рынок "инвестиций страсти" в мире оценивают в $200-250 млрд в год: что входит в топ активов и почему в России этот сегмент только зарождается.

Читать полностью » Власти планируют покрывать дефицит бюджета за счет внутренних займов — Панеш вчера в 7:34
Откуда возьмут триллионы? Секрет бюджета-2026 — в облигациях и остатках на счетах

Дефицит бюджета на трёхлетку хотят удержать вблизи 1,3% ВВП и закрывать за счёт внутренних источников. Депутат объяснил, что это значит для россиян.

Читать полностью » Налоговая задолженность вырастает за счет пени — адвокат Болдинова вчера в 7:14
Налоговая стала всевидящей: как новый механизм взыскания изменил правила игры для всех

ФНС может взыскивать налоговые долги без суда: юрист объяснила, как избежать внезапных списаний и почему важно не тянуть до 1 декабря.

Читать полностью » Прирост запасов золота в России превысил годовую добычу — Казанов вчера в 7:11
Разведка сработала на отлично: новые запасы золота в России перекрыли годовую добычу

Россия наращивает запасы золота и серебра быстрее, чем добывает: Роснедра сравнили прирост и производство и назвали ключевые цифры.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге реализовали 88 объектов на торгах по долгам — Долговой Консультант вчера в 7:03
Цены растут, количество сделок падает: что скрывает тренд на торгах по ипотечным долгам в Петербурге

В 2025 году на торгах по ипотечным долгам в Петербурге объекты недвижимости продали с ростом цен, несмотря на снижение числа сделок по всей стране.

Читать полностью » Зарплаты маляров выросли на 44 процента — hh.ru вчера в 6:57
Ваш знакомый штукатур уже богаче вас? Вот почему его зарплата приближается к 150 тысячам

В 2025 году сильнее всего выросли медианные зарплаты у маляров, страховых агентов и финансовых аналитиков — что происходит на рынке труда?

Читать полностью »

Новости
Наука
Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин
Наука
Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка
Наука
Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature
Наука
Бразильские долгожители показали высокую протеасомную активность лимфоцитов — Genomic Psychiatry
Авто и мото
BMW отзывает 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру — 32cars.ru
Авто и мото
У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов
Авто и мото
Электромобиль Tesla 2014 года оценили в 2,79 млн рублей — РГ
Общество
Россия заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина — ООН Comtrade
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet