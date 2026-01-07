Бюджетные миллиарды на семьи: как 567 миллиардов рублей изменят жизнь получателей маткапитала

С февраля 2026 года размер материнского капитала в России будет увеличен в рамках ежегодной индексации. Повышение затронет все семьи, которые имеют право на получение этой меры господдержки, и коснётся как новых сертификатов, так и неиспользованных остатков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Индексация маткапитала с февраля 2026 года

Как сообщил парламентарий, с 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. Повышение проводится в плановом порядке и соответствует параметрам, заложенным в федеральный бюджет. Индексация применяется автоматически и не требует от семей подачи дополнительных заявлений.

"С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%", — сказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Таким образом, номинальный размер выплаты вырастет по сравнению с текущим годом.

Сколько семей смогут воспользоваться поддержкой

По оценке депутата, в 2026 году распорядиться средствами материнского капитала смогут почти 1,7 миллиона семей. Это касается как получателей, у которых сертификат уже оформлен, так и тех, кто приобретёт право на него в течение года.

На финансирование программы в федеральном бюджете предусмотрено около 567 миллиардов рублей. Этот показатель примерно на 30 миллиардов рублей превышает объём средств, заложенных годом ранее, что отражает как индексацию выплат, так и сохранение высокого числа получателей.

На что можно направить средства

Материнский капитал по-прежнему разрешено использовать исключительно на цели, установленные законодательством. Наиболее востребованными направлениями остаются улучшение жилищных условий и оплата образования детей. Эти статьи расходов традиционно занимают основную долю в структуре использования средств.

При этом власти подчёркивают, что индексация распространяется и на неиспользованные остатки маткапитала. Это означает, что семьи, которые ранее не полностью распорядились средствами, также получат увеличение доступной суммы с февраля 2026 года.