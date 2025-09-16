Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:29

Родила на бумаге — получила землю и деньги: схема, которую раскрыли слишком поздно

Суд приговорил жительницу Кировской области к условному сроку за поддельные документы о родах

49-летняя жительница Кировской области предстала перед судом за аферу, благодаря которой ей удалось незаконно получить социальные выплаты и материнский капитал.

Как действовала мошенница

В феврале 2022 года в Москве женщина купила фиктивные справки о домашних родах и предъявила их в столичном ЗАГСе. На основании поддельных документов ей выдали свидетельство о рождении ребёнка.

Далее она оформила сертификат на материнский капитал и вложила полученные средства в покупку земельного участка в Башкортостане якобы для строительства жилья. Стоимость сделки превысила 586 000 рублей.

Дополнительные выплаты

Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова, злоумышленница также оформила в Пензенской области и Чувашии ряд социальных пособий:

  • ежемесячное пособие на ребёнка,

  • выплаты на обеспечение питанием детей до 3 лет,

  • другие меры поддержки.

Общий ущерб для бюджета составил более 760 000 рублей.

Приговор суда

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание — 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, женщина обязана возместить нанесённый государству ущерб.

