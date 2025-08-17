От 50% до 13%: как возраст и гены матери меняют шансы на рождение сына или дочери

Долгое время считалось, что пол будущего ребёнка зависит исключительно от отца — ведь именно он передаёт либо X-, либо Y-хромосому. Однако новое исследование американских учёных показало: генетика матери играет не меньшую роль в этом процессе.

Что обнаружили исследователи?

Команда из Гарвардского университета проанализировала данные 58 тысяч женщин, родивших минимум двоих детей. Результаты удивили:

возраст матери влияет на вероятность рождения детей одного пола. У женщин старше 28 лет с тремя-четырьмя детьми шансы на это повышались на 13%.

7 ключевых мутаций в ДНК матери, три из которых особенно значимы, коррелируют с преобладанием сыновей или дочерей.

группа крови и национальность практически не сказываются на соотношении полов.

Что это меняет?

"Отцовские хромосомы по-прежнему важны, но материнская генетика — недостающий пазл в этой головоломке", — отмечают учёные.

Исследование опровергает миф о равных шансах (50/50) и открывает новые горизонты для изучения наследственности.