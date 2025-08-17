Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
беременная девушка
беременная девушка
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:55

От 50% до 13%: как возраст и гены матери меняют шансы на рождение сына или дочери

Материнская ДНК влияет на пол ребёнка — исследование Гарвардского университета

Долгое время считалось, что пол будущего ребёнка зависит исключительно от отца — ведь именно он передаёт либо X-, либо Y-хромосому. Однако новое исследование американских учёных показало: генетика матери играет не меньшую роль в этом процессе.

Что обнаружили исследователи?

Команда из Гарвардского университета проанализировала данные 58 тысяч женщин, родивших минимум двоих детей. Результаты удивили:

  • возраст матери влияет на вероятность рождения детей одного пола. У женщин старше 28 лет с тремя-четырьмя детьми шансы на это повышались на 13%.
  • 7 ключевых мутаций в ДНК матери, три из которых особенно значимы, коррелируют с преобладанием сыновей или дочерей.
  • группа крови и национальность практически не сказываются на соотношении полов.

Что это меняет?

"Отцовские хромосомы по-прежнему важны, но материнская генетика — недостающий пазл в этой головоломке", — отмечают учёные.

Исследование опровергает миф о равных шансах (50/50) и открывает новые горизонты для изучения наследственности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад сегодня в 18:26

Зубной камень рассказал правду: как учёные вычислили первую любительницу бетеля

Ученые нашли в зубном камне женщины, жившей 4000 лет назад, следы наркотического вещества из бетелевых орехов. Это древнейшее прямое доказательство их употребления — но было ли оно ритуальным или просто привычкой?

Читать полностью » Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области сегодня в 18:20

Открытие, которое может изменить взгляды на археологию: что стоит знать о находках Сертея-II

В Смоленской области археологи обнаружили уникальную деревянную кисть руки неолита, открывая новые горизонты в изучении древних цивилизаций.

Читать полностью » Учёные выявили признаки каннибализма у древних жителей Атапуэрки сегодня в 17:12

Они не просто ели мясо, они ели друг друга: что скрывают кости из пещеры Эль-Мирадор

В испанской пещере Эль-Мирадор найдены кости 11 человек со следами каннибализма. Жертвами стали дети и взрослые — что заставило древних людей есть себе подобных?

Читать полностью » BAS подтвердила: найденные в Антарктиде останки принадлежат участнику экспедиции 1959 года сегодня в 17:04

Пропавший в 1959 году: как ледяная пустыня наконец раскрыла свою главную загадку

Останки британского полярника Денниса Белла, пропавшего в 1959 году, были найдены спустя 66 лет. Узнайте, как польские исследователи раскрыли эту загадку.

Читать полностью » Археологи нашли молочный зуб в вулканическом пепле в Танзании сегодня в 16:55

Ошибка палеонтологов: как зуб примата оказался ключом к разгадке эволюции

Учёные обнаружили в Танзании новые останки афарских австралопитеков возрастом 3,8 млн лет. Что эти находки говорят о жизни наших предков?

Читать полностью » Археологи нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет в Польше сегодня в 16:49

Зерно с запада: как древние европейцы варили пиво без собственных полей

Ученые нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет. Что пили в Европе до появления земледелия и как это связано с ритуалами? Исследование раскрывает секреты доисторических пирушек.

Читать полностью » Римские сегодня в 15:14

Археологический детектив: как римские "гасильники" привели к открытию забытого ремесла

Неожиданное открытие: римские "гасильники свечей" использовались в текстильном производстве! Новое исследование проливает свет на текстильное ремесло Древнего Рима, меняя устоявшиеся представления об артефактах.

Читать полностью » Квантовая тайна раскрыта: измерено движение атомов при абсолютном нуле сегодня в 14:14

Нулевое движение атомов: новый взгляд на фундаментальные законы физики – приготовьтесь к открытиям

Ученые впервые измерили нулевое движение атомов в молекулах, что ранее считалось невозможным. Открытие, сделанное благодаря European XFEL, меняет понимание квантовой физики.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшие следы очистки золота в Египте и Персии – данные из Лувра
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет
Наука и технологии

Генетики установили: предки финнов и венгров мигрировали из Якутии 4500 лет назад
Красота и здоровье

Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению
Питомцы

Ветеринары рекомендуют регулярные осмотры для собак с плоской мордой при проблемах дыхания и зрения
Авто и мото

Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены
Садоводство

Алоэ вера сохраняет растение здоровым, если срезать не более четырёх листьев за раз
Туризм

Туристам в Крыму рекомендовали готовиться к перебоям с интернетом и использовать офлайн-карты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru