Совет Федерации одобрил выплаты до 10 тыс. рублей из материнского капитала

Согласно новому законодательству, семьи, уже частично использовавшие средства капитала, могут получить неиспользованные 10 тысяч рублей и меньшую сумму в виде единовременной выплаты. Также внесены изменения в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", которые начнут действовать с 1 января 2025 года. По новым правилам, инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет (за исключением инвалидов с детства I группы, получающих пособия за уход) будут получать ежемесячные надбавки в размере 1,2 тысячи рублей автоматически, без необходимости подачи заявления. Эти выплаты будут ежегодно индексироваться с учетом районного коэффициента. Закон также приравнивает сроки службы на территориях ДНР, ЛНР и Украины к аналогичным периодам военной службы и службе в правоохранительных органах России, что позволит учитывать эти сроки при расчете страхового стажа для назначения пенсий военнослужащим.
Новые изменения в законодательстве направлены на поддержку социально уязвимых категорий граждан, что позволяет улучшить финансовое положение многих семей. Введение единовременной выплаты в размере до 10 тысяч рублей обеспечит дополнительную помощь тем, кто использовал материнский капитал, но не смог реализовать его полностью. Эта мера позволит семьям покрыть некоторые неотложные расходы и улучшить условия жизни.
Кроме того, автоматическое введение надбавок для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет существенно упростит процесс получения социальной помощи. Это освободит граждан от необходимости собирать документы и подавать заявления, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями, которым сложно управляться с бюрократическими процедурами.
Наконец, пересмотр условий учета военной службы на территориях ДНР и ЛНР при расчете страхового стажа даст возможность военнослужащим, которые проходили службу в этих регионах, более справедливо рассматривать их пенсионные права. Это изменение является значимой поддержкой для ветеранов и активных защитников страны, улучшая их социальное положение на этапе выхода на пенсию.
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