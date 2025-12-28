Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:18

Материалы стали практичнее, эмоции — сдержаннее: чем удивляет и разочаровывает iPhone 17 Pro

Apple изменила блок камеры в дизайне iPhone 17 Pro — wylsa.com

Apple впервые за несколько лет заметно обновила дизайн своих смартфонов, изменив блок камеры в линейке iPhone 17 Pro. На это обращает внимание wylsa.com, опубликовавший подробный обзор флагманской модели после длительного использования, в том числе во время поездки в Японию.

Новый дизайн и материалы корпуса

iPhone 17 Pro получил переработанный внешний вид, который стал одним из самых заметных изменений со времён выхода iPhone 11 Pro. Корпус выполнен из алюминия, а задняя панель покрыта стеклом Ceramic Shield, необходимым для работы беспроводной зарядки. В обзоре отмечается высокая устойчивость экрана к царапинам даже при длительном использовании без чехла.

Среди цветовых решений наиболее удачным называется серебристый вариант — он практичен и хорошо сочетается с аксессуарами. При этом ярко-оранжевый цвет сочли слишком навязчивым, а синий — марким.

Экран и элементы управления

Дисплей смартфона демонстрирует стабильную яркость и хорошую читаемость на солнце. Экран не перегревается даже при длительной работе камеры и не вызывает усталости глаз. Антибликовое покрытие стало лучше по сравнению с прошлыми поколениями, но заметного прорыва в этом направлении не произошло.

Отдельно отмечена кнопка Camera Control, которая упрощает запуск камеры и съемку. В то же время Action Button по-прежнему считается функционально ограниченной из-за возможности назначить на неё только одно действие.

Производительность и автономность

iPhone 17 Pro оснащён процессором A19 Pro, который демонстрирует высокие результаты в синтетических тестах. Однако в реальных сценариях разница с предыдущим поколением практически незаметна. Смартфон работает быстро и стабильно, без признаков перегрева или снижения производительности.

Ёмкость аккумулятора у версии с eSIM достигает 4252 мА·ч. При умеренном использовании смартфон уверенно выдерживает день работы, даже с ограничением зарядки до 85%, что положительно сказывается на ресурсе батареи.

Камеры и качество съёмки

Модель получила обновлённый набор камер с разрешением 48 Мп для всех модулей, включая телефотообъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм. Увеличенный сенсор позволил реализовать цифровой зум до 8x за счёт кропа.

Несмотря на технические улучшения, в обзоре подчёркивается, что фотосъёмка остаётся стабильной, но менее выразительной по сравнению с китайскими флагманами. Основные претензии связаны с работой портретного режима и ультраширокоугольной камеры в условиях недостаточного освещения. При этом видеосъёмка традиционно названа сильной стороной iPhone — по этому параметру 17 Pro остаётся одним из лучших смартфонов на рынке.

Общая оценка модели

По итогам нескольких месяцев использования iPhone 17 Pro назван самым технически совершенным айфоном на сегодняшний день — с мощным "железом", лучшей камерой в линейке и самой ёмкой батареей среди моделей с экраном 6,3 дюйма. Однако при этом устройство не производит яркого эмоционального впечатления.

В обзоре делается вывод, что большинству пользователей будет достаточно базового iPhone 17, а тем, кто ищет новые ощущения, стоит обратить внимание на iPhone Air.

