Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт: краска и обои
Ремонт: краска и обои
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:14

Негорючие материалы: как сделать дом безопасным и современным

Эксперты назвали преимущества и недостатки негорючих отделочных материалов

Негорючие материалы (НГ) — это покрытия и конструкции, которые не воспламеняются при воздействии открытого пламени или поддерживают горение в крайне ограниченных условиях и на короткое время. Чаще всего в состав таких систем входят неорганические компоненты: гипс, стекломагнезит, силикаты, вермикулит, металлический шлак и другие минеральные добавки. В результате получают панели, плиты и краски, которые:

  1. не выделяют токсичных продуктов горения;
  2. сохраняют геометрию и несущие свойства под воздействием температур;
  3. хорошо выдерживают влажность и биологические факторы.

НГ-отделка применяется в офисах, гостиницах, медицинских и образовательных учреждениях, торговых залах и жилых домах, где требования по пожарной безопасности строже, чем в обычной квартире. Важно учитывать не только класс горючести, но и конструктивные особенности — теплоёмкость, паропроницаемость и совместимость с инженерными системами (вентиляцией, электрикой).

Таблица "Сравнение"

Материал Класс пожаробезопасности Преимущества Ограничения
Гипсовые плиты (ГВЛ, гипсокартон негорючий) НГ Хорошая огнестойкость, удобство резки и монтажа Требуют защиты от влаги
Стекломагнезитовые плиты НГ Влагостойкие, стойкие к плесени, долговечные Выше цена, нужно аккуратно крепить
Металлические панели (алюминий с минераловатной сердцевиной без органики) НГ или ограниченно НГ Прочность, долгий срок службы Требуют антикоррозийной обработки, вес
Вермикулитовые и цементные составы НГ Высокая термостойкость, огнеупорность Тяжёлые, сложны в отделке
Огнестойкая краска (интумесцентная) Обеспечивает огнезащиту Легкость нанесения, подходит для сложных форм Работает ограниченное время, требует точного расчёта толщины

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Определите назначение помещения и нормативы пожарной безопасности (класс функциональной зоны).
  2. Выберите материалы по сочетанию: огнестойкость + влагостойкость + акустика + эстетика.
  3. Подготовьте основание: выравнивание, очистка, грунтовка — обязательны.
  4. Подберите крепёж и профили (стальные, алюминиевые) в соответствии с рекомендациями производителя панели.
  5. Монтаж каркаса: размечайте вертикали и горизонтали с учётом тепловых зазоров и вентиляционных каналов.
  6. Установка панелей: фиксируйте с шагом и крепёжом, рекомендуемым в техдокументации.
  7. Обработка стыков: швы герметизируются негорючими составами, при необходимости — армируются сеткой.
  8. Покрытие и финиш: используйте огнестойкие краски или негорючие облицовочные материалы.

Выбирайте негорючие материалы исходя из назначения помещения и требований пожарной безопасности: минеральные плиты и металл — для стен и потолков, керамогранит и керамика — для влажных и проходных зон, огнестойкие краски — как дополнительную защиту. Главное — не только сам материал, но и правильный монтаж, герметизация стыков и наличие необходимых сертификатов — только так отделка будет действительно безопасной и долговечной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты сравнили пенобетонные и газобетонные блоки по прочности и теплоизоляции сегодня в 19:03

Пеноблок или газоблок: что лучше для строительства дома

Что лучше выбрать для дома — пеноблок или газоблок? Разбираем отличия, плюсы и минусы, советы по использованию и реальные ошибки строителей.

Читать полностью » Уксус вместо кондиционера предотвращает разводы и смягчает ткань — советы по уходу сегодня в 18:53

Чёрные вещи покрываются меловыми следами: как стирать без белых разводов

Белые полосы на одежде после стирки портят настроение? Разбираем главные причины разводов и делимся простыми способами, как их избежать.

Читать полностью » Перекись водорода и солнце отбеливают подушки — натуральный метод отбеливания сегодня в 17:48

Подушка или рассадник бактерий? Как правильно стирать, чтобы не завести плесень

Старые подушки потеряли белизну? Узнайте простые и безопасные способы вернуть им свежесть и мягкость, не прибегая к покупке новых.

Читать полностью » Губка в стиральной машине эффективно удаляет шерсть животных — советы по уборке сегодня в 16:40

Губка против шерсти: как копеечный лайфхак спасает одежду и стиралку

Как убрать шерсть с одежды без дорогих приспособлений? Обычная кухонная губка справится в стиральной машине и даже поможет при уборке.

Читать полностью » Используйте цитрусовые ароматы для отпугивания пауков — эксперты по дезинфекции сегодня в 15:26

Знак богатства в прошлом — головная боль сегодня: убираем паутину и бережём аллергиков

Паутина в углах портит уют и собирает пыль. Узнайте, как быстро убрать её из дома и защититься от появления новых сетей.

Читать полностью » Межкомнатные двери из массива сосны: плюсы, минусы и советы по выбору сегодня в 14:40

Сосновые двери: особенности, преимущества и правила выбора

Двери из массива сосны — красиво, доступно и экологично. Разбираем плюсы и минусы сосновых дверей, советы по выбору и уходу.

Читать полностью » Мебель на заказ: преимущества и недостатки индивидуального изготовления сегодня в 13:36

Мебель на заказ или готовая: что выбрать для дома и офиса

Что выбрать - готовую мебель или мебель на заказ? Разбираем плюсы и минусы, ошибки выбора и советы, как совместить оба подхода.

Читать полностью » Аренда спецтехники: экономия средств и риски для строительных компаний сегодня в 12:35

Всё о спецтехнике в аренду: виды, преимущества и подводные камни

Аренда спецтехники помогает бизнесу сэкономить и сохранить гибкость. Разберём, в чём плюсы и минусы аренды и как выбрать надёжную компанию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Специалисты по фертильности не рекомендуют кератиновое выпрямление во время планирования беременности
Дом

Декоративная штукатурка для стен: виды, преимущества и недостатки
Наука

Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга
Технологии

Московская биржа заменит зарубежное ПО на российское к 2027 году
Садоводство

Пересадка фиалок сохраняет здоровье растения при ежегодной смене грунта
Питомцы

Кошка начинает есть больше обычного при гипертиреозе и теряет вес
Туризм

Спрос россиян на Европу летом 2025 вырос на 15–20% — данные АТОР
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Брайс Гастингс рассказал о риске русских скручиваний для поясницы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet