Российские ученые создали установку для точного определения распада материалов

В России разработали систему для оценки способности материалов к биоразложению

Ученые из университета ИТМО разработали систему для оценки биоразлагаемости материалов, что поможет уменьшить загрязнение окружающей среды микропластиком. Эта установка позволяет точно определить время и процент распада материалов, таких как одноразовая посуда и пакеты.

В России отсутствует утвержденный механизм оценки качества компостируемых материалов, и надпись "биоразлагаемый" не гарантирует полное переработку продукта.

Установка основана на переводе международного стандарта ИСО на российские нормы ГОСТ Р, и тестирование может длиться от 45 дней до шести месяцев. Материал считается биоразлагаемым, если степень разложения достигает 90%, сообщает ТАСС.

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