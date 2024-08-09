Российские ученые создали установку для точного определения распада материалов

Ученые из университета ИТМО разработали систему для оценки биоразлагаемости материалов, что поможет уменьшить загрязнение окружающей среды микропластиком. Эта установка позволяет точно определить время и процент распада материалов, таких как одноразовая посуда и пакеты.
В России отсутствует утвержденный механизм оценки качества компостируемых материалов, и надпись "биоразлагаемый" не гарантирует полное переработку продукта.
Установка основана на переводе международного стандарта ИСО на российские нормы ГОСТ Р, и тестирование может длиться от 45 дней до шести месяцев. Материал считается биоразлагаемым, если степень разложения достигает 90%, сообщает ТАСС.
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