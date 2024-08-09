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В России разработали систему для оценки способности материалов к биоразложению
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Российские ученые создали установку для точного определения распада материалов

В России разработали систему для оценки способности материалов к биоразложению

Ученые из университета ИТМО разработали систему для оценки биоразлагаемости материалов, что поможет уменьшить загрязнение окружающей среды микропластиком. Эта установка позволяет точно определить время и процент распада материалов, таких как одноразовая посуда и пакеты.

В России отсутствует утвержденный механизм оценки качества компостируемых материалов, и надпись "биоразлагаемый" не гарантирует полное переработку продукта.

Установка основана на переводе международного стандарта ИСО на российские нормы ГОСТ Р, и тестирование может длиться от 45 дней до шести месяцев. Материал считается биоразлагаемым, если степень разложения достигает 90%, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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