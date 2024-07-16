В России разработан новый экономичный метод производства антенн и устройств сверхвысокочастотного излучения, для применения, например, в космической отрасли. Эта технология, использующая аддитивные процессы, позволяет значительно уменьшить расход материалов и сократить производственные затраты на 50%, делая антенны легче.

Подход основан на 3D-печати каркасов с последующим нанесением металлических покрытий.

Преимущество такого метода также в том, что он требует меньше технологических операций и времени. Ученые из Московского авиационного института уже протестировали прототипы и планируют дальнейшее улучшение качества и ускорение производства, сообщает ТАСС.

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