В России разработан новый экономичный метод производства антенн и устройств сверхвысокочастотного излучения, для применения, например, в космической отрасли. Эта технология, использующая аддитивные процессы, позволяет значительно уменьшить расход материалов и сократить производственные затраты на 50%, делая антенны легче.
Подход основан на 3D-печати каркасов с последующим нанесением металлических покрытий.
Преимущество такого метода также в том, что он требует меньше технологических операций и времени. Ученые из Московского авиационного института уже протестировали прототипы и планируют дальнейшее улучшение качества и ускорение производства, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Noodle snacks (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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