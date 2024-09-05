Почему не применяются дорогостоящие материалы в автомобильной промышленности

Специалисты пояснили, почему автомобильные заводы не применяют более долговечные материалы. Они отметили, что если использовать алюминий, пластик, титан или карбон, то стоимость автомобилей значительно возрастёт, а это, в свою очередь, повлияет на продажи. Об этом сообщает auto.mail.

Кроме того, производство машин из этих материалов - сложный и трудоёмкий процесс. Некоторые материалы, например, алюминий, недостаточно прочны, что может негативно сказаться на безопасности водителя и пассажиров во время эксплуатации автомобиля.

Титановые сплавы прочнее алюминия, но они также имеют высокую стоимость, поэтому автомобиль из такого материала будет считаться предметом роскоши. Карбон (композитный материал из полимера и эпоксидной смолы) лёгок, прочен и устойчив к коррозии, однако его использование экономически нерационально из-за высокой стоимости.

Фото: Freepik/usertrmk