Почему не применяются дорогостоящие материалы в автомобильной промышленности

Специалисты пояснили, почему автомобильные заводы не применяют более долговечные материалы. Они отметили, что если использовать алюминий, пластик, титан или карбон, то стоимость автомобилей значительно возрастёт, а это, в свою очередь, повлияет на продажи. Об этом сообщает auto.mail.
Кроме того, производство машин из этих материалов - сложный и трудоёмкий процесс. Некоторые материалы, например, алюминий, недостаточно прочны, что может негативно сказаться на безопасности водителя и пассажиров во время эксплуатации автомобиля.
Титановые сплавы прочнее алюминия, но они также имеют высокую стоимость, поэтому автомобиль из такого материала будет считаться предметом роскоши. Карбон (композитный материал из полимера и эпоксидной смолы) лёгок, прочен и устойчив к коррозии, однако его использование экономически нерационально из-за высокой стоимости.
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