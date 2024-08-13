В России создан совместимый с кремнием материал для электроники, способный работать при комнатной температуре

Учёные разработали технологию получения совместимого с кремнием материала для спинтроники и исследовали его свойства, сообщает во вторник группа научных коммуникаций ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН".
Перспективным материалом для проектирования и разработки магнитокалорических, спинтронных и спин-калоритронных устройств на кремниевой платформе стали плёнки германида марганца.
"В магнитокалорических материалах часто используются атомы редкоземельных элементов. Все, так или иначе, стараются уменьшить их применение. Марганца и германия в земной коре много, поэтому наш материал — это неплохая альтернатива. К тому же германид марганца обладает свойствами, которые могут пригодиться в разных сферах. Во-первых, он проводник. Во-вторых, он ферромагнетик. У него есть магнитные свойства, которые можно использовать в области спинтроники, где нужен именно магнитный момент. И ещё он проявляет магнитокалорический эффект — то есть он меняет свою температуру при изменении намагниченности", — объяснила научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Анна Лукьяненко.
Плёнки выращивали на буферной подложке толщиной около 10 нанометров с добавкой кремния методом молекулярно-лучевой эпитаксии, который буквально встраивает атомы марганца в кристаллическую решетку образца. Результатами экспериментов красноярские учёные поделились в журнале Journal of Materials Science.
Спинтроника — это принципиально новое направление в микроэлектронике, в основе которого лежит анализ квантовых состояний электронов. Одно из важнейших преимуществ таких устройств — низкое энергопотребление.
Фото: MIT (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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