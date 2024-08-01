Случайно создан уникальный материал, поглощающий почти весь свет

Специалисты Университета Британской Колумбии случайно разработали уникальный сверхчерный материал, способный поглощать 99% видимого света, что превышает показатели традиционной черной краски, которая поглощает около 97,5% световых волн.

Этот материал был создан в процессе экспериментов американских физиков с плазмой высокой энергии, которые пытались улучшить водоотталкивающие свойства древесины. Они обнаружили, что обработанные таким образом деревянные поверхности приобрели неестественно черный цвет, сообщает Advanced Sustainable Systems (ASS).

Новый материал получил название Nxylon, в честь греческой богини ночи Никс и термина "xylon", означающего "дерево". Nxylon сохраняет свои свойства даже при покрытии сплавами, и открывает широкий спектр применения, включая ювелирное дело, производство солнечных элементов и создание особых оптических устройств.

Он может стать экономичной альтернативой редким и дорогим породам деревьев, таким как эбеновое дерево и палисандр, а также заменить драгоценный камень оникс в ювелирных изделиях.

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