Спички
Спички
© commons.wikimedia.org by Luca Florio is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:16

Зачем опытные цветоводы втыкают спички в комнатные растения: дешевый метод, о котором вы не знали

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах

Домашние растения радуют глаз своей зеленью и цветением, но даже при тщательном уходе они могут неожиданно заболеть. Причиной часто оказываются скрытые почвенные вредители, которые разрушают корни. В такой ситуации многие спешат применять химию, но существует старый и простой способ, проверенный временем — обычные спички.

Как вредители вредят растениям

Даже в идеально ухоженном цветочном горшке может поселиться целый "невидимый сад" насекомых. Особенно часто встречаются мучнистые червецы — мелкие паразиты, которые любят влажную и тёплую среду. Они повреждают корни, из-за чего растение начинает увядать, листья желтеют, а цветение останавливается.

Подобные вредители не всегда видны глазу, и именно поэтому садоводы ищут быстрые и доступные способы борьбы с ними.

Спички как средство защиты

Метод предельно прост. В землю вокруг растения вставляют несколько спичек головками вниз, отступив примерно 5 см от края горшка. Для маленьких ёмкостей достаточно 2-3 спичек, для крупных — больше. После полива серо- и калийсодержащие вещества из головок постепенно проникают в почву, очищая её и уничтожая вредителей.

Через несколько дней спички заменяют новыми, повторяя процедуру до тех пор, пока растение не восстановится. Такой способ безопасен для большинства комнатных цветов и не требует специальных препаратов.

Удобрение на основе спичек

Есть и ещё один интересный приём. Несколько (около 15) спичек заливают водой в лейке и оставляют на ночь. Полученный настой используют для полива примерно раз в две недели. Конечно, это не полноценная замена комплексным удобрениям, но регулярное применение помогает укрепить растения, делая их более устойчивыми к болезням.

Важно помнить

Хотя метод со спичками считается безопасным, злоупотреблять им не стоит. Чрезмерное количество серы и калия может изменить состав почвы, поэтому лучше использовать его как вспомогательный, а не основной способ ухода. Также важно не забывать о классических мерах: правильный полив, хороший дренаж и своевременная пересадка остаются ключом к здоровью растений.

Три интересных факта

  1. Головки спичек содержат не только серу и хлорид калия, но и фосфор, который в малых дозах полезен растениям.
  2. В XIX веке садоводы часто использовали спички для борьбы с тлёй: их клали прямо на землю в теплицах.
  3. Мучнистые червецы, против которых помогает этот метод, относятся к одним из самых опасных вредителей комнатных культур и способны за месяц уничтожить целое растение.

