матча
матча
© Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 5:12

Когда напиток бодрит, но ворует здоровье: скрытая угроза матчи

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности анемии при злоупотреблении матча

Матча давно стала символом здорового образа жизни. Этот порошковый зеленый чай ценят за богатый состав, мягкий тонизирующий эффект и высокое содержание антиоксидантов. Но как и любой продукт, он имеет не только плюсы, но и ограничения при употреблении.

В чем скрыта опасность

По словам диетолога Елены Соломатиной, при чрезмерном употреблении матча может мешать усвоению железа.

"Чай матча мешает усвоению железа при избыточном потреблении, что может привести к анемии", — пояснила доктор Елена Соломатина.

Причина кроется в танинах и полифенолах. Эти вещества выводят токсины и обладают антиоксидантным действием, но одновременно связывают железо, снижая его усвоение.

Возможные последствия

Дефицит железа отражается на всём организме. Он может вызвать:
• усталость, сонливость и проблемы с концентрацией;
• ломкость волос и ногтей;
• сухость кожи и трещины на губах;
• склонность к инфекциям ЖКТ;
• диарею и даже глистные инвазии на фоне ослабленного иммунитета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить матча по несколько чашек в день и заменять им воду.
Последствие: снижение уровня железа и риск анемии.
Альтернатива: ограничиться 1-2 чашками и сочетать чай с продуктами, богатыми железом (красное мясо, печень, шпинат).

Ошибка: употреблять матча сразу после еды.
Последствие: блокировка усвоения железа из пищи.
Альтернатива: пить чай через 1-2 часа после приёма пищи.

Ошибка: давать матча детям без контроля.
Последствие: нарушение усвоения микроэлементов в период роста.
Альтернатива: выбирать для ребёнка травяные чаи или какао.

Советы шаг за шагом

  1. Ограничьте количество матчи — не более 2 чашек в день.

  2. Сочетайте чай с продуктами, содержащими витамин С (цитрусовые, ягоды) — он помогает лучше усваивать железо.

  3. Делайте перерывы в употреблении, не пейте матча каждый день.

  4. При признаках усталости или анемии сдайте анализ крови и проконсультируйтесь с врачом.

Мифы и правда

• Миф: матча абсолютно безопасен и полезен в любых количествах.
Правда: при злоупотреблении он снижает усвоение железа.

• Миф: зелёный чай можно пить вместо воды.
Правда: жидкости для гидратации не заменяют чаи с активными веществами.

• Миф: если пить матча с молоком, пользы будет больше.
Правда: молочный белок может дополнительно связывать антиоксиданты, уменьшая эффект.

А что если…

Если заменить утренний кофе только матчей и пить её по 4-5 чашек в день, спустя несколько месяцев можно столкнуться с хронической усталостью и анемией. Причина будет не в "недосыпе", а в дефиците железа, спровоцированном напитком.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью отказаться от матчи?
Не обязательно — при умеренном употреблении чай полезен, но важно соблюдать баланс.

Когда лучше пить матча?
В первой половине дня, между приёмами пищи.

Кому стоит быть особенно осторожным?
Женщинам детородного возраста, детям, людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и склонностью к анемии.

Исторический контекст

Матча пришла в Европу из Японии, где её пьют веками. Однако в традиционной культуре этот напиток всегда был ритуальным и употреблялся в небольших количествах, а не ежедневно и в больших дозах.

Заключение

Матча действительно полезен — улучшает концентрацию, насыщает антиоксидантами, мягко тонизирует. Но чрезмерное увлечение может обернуться железодефицитом и проблемами со здоровьем. Главное правило — умеренность.

