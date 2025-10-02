Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by topntp26 is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:11

Зелёный порошок вместо кофе: эффект удивил даже скептиков

Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе

Матча прочно закрепился в списке "модных" напитков здорового образа жизни, но за этим зеленым порошком стоит гораздо больше, чем просто стильный латте в кофейне. Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог решил заменить свою привычную чашку кофе на матча и проверить, что изменится за семь дней.

Первые впечатления и вкус

Эксперимент начался с поиска настоящего церемониального чая. Он выбрал органический матча Anima Mundi, произведенный в Японии. Вкус показался слишком "травяным" и даже слегка горьким, но он решил дать напитку шанс. Сам процесс приготовления — взбивание бамбуковым венчиком, образование зеленой пены — неожиданно превратился в небольшой ритуал, который помогал замедлиться посреди рабочего дня.

Энергия и концентрация

Главное отличие от кофе — плавный подъем энергии. Вместо резкого "рывка" и последующего спада Лорен ощутил устойчивую бодрость и ясность ума на протяжении всего дня. Без привычной нервозности и дрожи в руках, которые иногда приносит кофе.

Польза для организма

  1. Матча содержит катехины, особенно EGCG — мощный антиоксидант.
  2. В нем есть L-теанин, который снижает уровень стресса и улучшает концентрацию.
  3. В порции около 1 грамма содержится 25-75 мг кофеина, что мягче по сравнению с кофе, но достаточно для бодрости.

Сравнение: кофе vs матча

Критерий

Кофе

Матча

Вкус

Горький, насыщенный

Землистый, травяной

Энергия

Резкий скачок и спад

Плавный, устойчивый подъем

Содержание кофеина

80-120 мг на чашку

25-75 мг на порцию

Доп. вещества

Почти нет

L-теанин, антиоксиданты, катехины

Влияние на стресс

Может усиливать тревожность

Снижает напряжение и тревогу

Советы шаг за шагом

  1. Используйте только настоящий порошок матча, а не напитки "со вкусом".
  2. Для приготовления возьмите венчик "тясэн" или миксер.
  3. Размешайте порошок в небольшом количестве теплой воды до однородной пены.
  4. Добавьте воду или молоко — получится классический матча или матча-латте.
  5. Начинайте с ½ чайной ложки, чтобы оценить чувствительность к кофеину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить матча-напиток с ароматизаторами.
    Последствие: отсутствуют заявленные полезные свойства.
  • Альтернатива: выбирать порошок "ceremonial grade" без добавок.
    Ошибка: пить вечером большие порции.
  • Последствие: проблемы со сном.
    Альтернатива: ограничить употребление до 13:00.

А что если заменить кофе полностью?

В теории матча может стать полноценной альтернативой кофе. Он мягче, не вызывает резких скачков энергии и подходит для людей, склонных к тревожности. Но для тех, кто любит вкус и аромат кофе, полная замена может оказаться сложной. Оптимальным вариантом станет чередование напитков.

Плюсы и минусы матча

Плюсы

Минусы

Устойчивый заряд энергии

Необычный вкус, к которому нужно привыкнуть

Богат антиоксидантами

Стоимость выше обычного чая

Поддерживает концентрацию и снижает стресс

Может содержать следы тяжёлых металлов

Имеет культурную ценность и ритуал

Не подходит людям с чувствительностью к кофеину

FAQ

Как выбрать качественный матча?
Лучше покупать чай "ceremonial grade", произведенный в Японии, без ароматизаторов и добавок.

Что лучше — кофе или матча?
Зависит от целей: кофе дает быстрый всплеск энергии, матча — плавный подъем и антиоксиданты.

Мифы и правда

  • Миф: матча полностью заменяет уход за кожей.
    Правда: антиоксиданты поддерживают здоровье кожи, но одного напитка мало.
  • Миф: матча не содержит кофеина.
    Правда: в порции есть 25-75 мг кофеина.
  • Миф: вкус матча всегда сладкий.
    Правда: настоящий матча имеет травянистый, иногда горьковатый вкус.

Сон и психология

Благодаря L-теанину матча помогает снизить уровень стресса и способствует расслаблению, что положительно влияет на эмоциональный фон. Однако при употреблении вечером он всё равно может мешать сну.

Интересные факты

  1. Матча использовали самураи для повышения концентрации перед тренировками.
  2. Цвет порошка напрямую зависит от уровня затенения кустов чая.
  3. В Японии традиционная чайная церемония длится до 4 часов.

Исторический контекст

  • IX век — китайские монахи начали измельчать чай в порошок.
  • XII век — в Японию матча привез монах Эйсай.
  • XVI век — напиток закрепился в чайных церемониях самурайской культуры.
  • XXI век — матча стал глобальным трендом ЗОЖ и суперфудом.

