Матча бодрит, но истощает: почему любимый напиток может красть железо

Зелёный чай матча уже давно вышел за пределы японской традиции и стал одним из самых популярных напитков в кофейнях по всему миру. Его ценят за антиоксиданты, аминокислоты и мягкий бодрящий эффект. Но вместе с пользой он может принести и неожиданный минус — снижать уровень железа в организме.

Как матча влияет на усвоение железа

По словам дипломированного диетолога Сары Мартел, матча содержит танины — природные соединения, которые связываются с железом и затрудняют его усвоение. Особенно это касается негемового железа из растительных продуктов.

Гемовое железо — содержится в мясе, усваивается легче.

Негемовое железо — содержится в растительной пище, хуже усваивается при взаимодействии с танинами.

Если человек пьёт матча ежедневно, особенно вместе с богатой железом едой, усвоение железа может снижаться. Это не всегда приводит к анемии, но у некоторых групп людей риск выше.

Кому стоит быть особенно внимательным

Диетолог Дженнифер Ли из Университета Торонто Метрополитен отмечает, что особенно уязвимы:

веганы и вегетарианцы (их железо в основном растительного происхождения),

беременные женщины и женщины в перименопаузе,

подростки и молодые люди,

люди с уже существующим риском анемии.

Если дефицит железа усугубляется, он может перерасти в железодефицитную анемию. Это состояние сопровождается усталостью, одышкой и снижением работоспособности.

Есть ли повод отказываться от матча?

Эксперты уверяют: нет. У напитка множество плюсов, включая L-теанин, который в сочетании с кофеином даёт мягкий заряд энергии без тревожности, свойственной кофе.

Чтобы сохранить баланс, достаточно соблюдать простые правила:

не сочетать матча с приёмом пищи или железосодержащих добавок — лучше подождать час,

ограничиться одной чашкой в день, если есть риск анемии,

разнообразить рацион продуктами с железом — листовая зелень, тофу, семена, мясо.

При умеренном употреблении матча остаётся безопасным и полезным напитком.