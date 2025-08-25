Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Матча бодрит, но истощает: почему любимый напиток может красть железо

Эксперты объяснили, как матча влияет на усвоение железа и кому стоит быть осторожнее

Зелёный чай матча уже давно вышел за пределы японской традиции и стал одним из самых популярных напитков в кофейнях по всему миру. Его ценят за антиоксиданты, аминокислоты и мягкий бодрящий эффект. Но вместе с пользой он может принести и неожиданный минус — снижать уровень железа в организме.

Как матча влияет на усвоение железа
По словам дипломированного диетолога Сары Мартел, матча содержит танины — природные соединения, которые связываются с железом и затрудняют его усвоение. Особенно это касается негемового железа из растительных продуктов.

Гемовое железо — содержится в мясе, усваивается легче.
Негемовое железо — содержится в растительной пище, хуже усваивается при взаимодействии с танинами.
Если человек пьёт матча ежедневно, особенно вместе с богатой железом едой, усвоение железа может снижаться. Это не всегда приводит к анемии, но у некоторых групп людей риск выше.

Кому стоит быть особенно внимательным
Диетолог Дженнифер Ли из Университета Торонто Метрополитен отмечает, что особенно уязвимы:

  • веганы и вегетарианцы (их железо в основном растительного происхождения),
  • беременные женщины и женщины в перименопаузе,
  • подростки и молодые люди,
  • люди с уже существующим риском анемии.

Если дефицит железа усугубляется, он может перерасти в железодефицитную анемию. Это состояние сопровождается усталостью, одышкой и снижением работоспособности.

Есть ли повод отказываться от матча?
Эксперты уверяют: нет. У напитка множество плюсов, включая L-теанин, который в сочетании с кофеином даёт мягкий заряд энергии без тревожности, свойственной кофе.

Чтобы сохранить баланс, достаточно соблюдать простые правила:

  • не сочетать матча с приёмом пищи или железосодержащих добавок — лучше подождать час,
  • ограничиться одной чашкой в день, если есть риск анемии,
  • разнообразить рацион продуктами с железом — листовая зелень, тофу, семена, мясо.

При умеренном употреблении матча остаётся безопасным и полезным напитком.

