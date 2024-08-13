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Матч «Факел» — «Спартак» перенесен из Воронежа в Москву из-за запрета на массовые мероприятия
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Матч «Факел» — «Спартак» 18 августа перенесен в Москву: Воронеж приостановил массовые мероприятия из-за угрозы атак дронов

Матч «Факел» — «Спартак» перенесен из Воронежа в Москву из-за запрета на массовые мероприятия

Матч между командами "Факел" и "Спартак" будет перенесён из Воронежа в столицу. Из-за сложившейся ситуации губернатор региона распорядился о приостановке всех массовых мероприятий в Воронежской области.

В результате клубы нашли общий язык и согласовали взаимный обмен местами проведения матчей. Следует отметить, что ближайшая игра "Факела" в Кубке России состоится без зрителей. Игра пятого тура Российской премьер-лиги между воронежской командой и "Спартаком" теперь пройдет в Москве, как сообщается в официальном Telegram-канале РПЛ. Матч запланирован на 18 августа.

"В связи с решением администрации Воронежской области о запрете на зрительские мероприятия футбольный клуб "Факел" предложил обмен домашними матчами со "Спартаком". Это предложение было поддержано РПЛ, и игра 5-го тура пройдет на "Лукойл Арене" в Москве", — рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

Также Российский футбольный союз подтвердил, что и встреча "Факела" с "Акроном" 15 августа в Кубке России пройдет без болельщиков. Губернатор Александр Гусев ранее издал распоряжение о временной приостановке массовых событий для повышения безопасности из-за регулярных атак украинских дронов на приграничные регионы России.

Фото: commons.wikimedia.org/Brateevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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