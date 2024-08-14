Матч "Факела" со "Спартаком" состоится в Москве

Матч "Спартака" и "Факела" 5-го тура Российской Премьер-Лиги проведут в Москве. Дело в том, что в Воронежской области действует запрет на проведение массовых мероприятий. Команды должны встретиться на поле в воскресенье, 18 августа в 17:30 мск.
После четырёх сыгранных туров воронежский "Факел" находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ Так, у "Наглецов" есть в активе одно очко.
12 августа клуб отправил в отставку с поста главного тренера Игоря Черевченко, на его место назначили Дмитрия Пятибратова, сообщает "Чемпионат".
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