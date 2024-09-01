Растение мататаби успокаивает кошек, вызывая расслабляющий эффект

Мататаби (актинидия полигамная) — растение, произрастающее в горных районах Японии и Китая. Оно оказывает стимулирующее действие на кошек, побуждая животное играть с ним, жевать и больше двигаться. Для кошек, ведущих малоподвижный образ жизни или имеющих избыточный вес, мататаби может стать отличным стимулом больше двигаться. Восторженная реакция на растение часто заставляет их становиться более активными, бегать, прыгать и кататься. Кроме того, сенсорная стимуляция помогает поддерживать умственную активность вашей кошки и способствует более здоровому поведению животного, сообщает портал Terra.

Одним из самых главных преимуществ мататаби является его способность успокаивать кошек в стрессовых ситуациях, таких как визит к ветеринару, изменение окружающей среды или новые питомцы дома. Расслабляющий эффект растения может помочь уменьшить нежелательное поведение, такое как чрезмерное мяуканье или царапание мебели.

Многие хозяева кошек считают мататаби даже настоящей альтернативой кошачьей мяте, так как вследствие генетических мутаций некоторые животные не переносят мяту или же устойчивы к ее воздействию.

Мататаби можно найти в разных формах, например, он выпускается в форме сухих веток, в форме порошка или добавляется в кошачьи игрушки. Растение разнообразит окружающую среду животного, обеспечивающая ему физическую и умственную стимуляцию, которая может улучшить качество жизни кошки.

Растение может служить для кошек даже своеобразной "натуральной зубной щеткой". Жевание ветвей помогает удалять зубной налет и улучшить здоровье полости пасти. Это очень полезно, поскольку проблемы с зубами могут привести к более серьезным осложнениям, если их не лечить.

Когда хозяин делится мататаби с кошкой или же просто наблюдаете за ее игрой с растением, создается положительный опыт, укрепляющий связь между животным и ее владельцем. Это особенно важно для кошек, которые склонны к независимости или застенчивости, поскольку помогает укрепить доверие и привязанность.

Хотя растение имеет много преимуществ, важно предлагать его в умеренных количествах. Чрезмерное воздействие мататаби может привести к потере интереса кошки или, в некоторых случаях, к ее чрезмерно возбужденному поведению. Кроме того, убедитесь, что предлагаемый продукт качественен и безопасен и не содержит химических добавок или пестицидов. Перед использованием мататаби будет полезно проконсультироваться у ветеринара.

Фото: commons. wikimedia.org/ Jakub Hałun (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).