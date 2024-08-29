Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
На пешеходном переходе в Москве насмерть сбили мать и травмировали ребенка
  1. Главная
  2. Происшествия

Мать погибла под колесами машины, когда переходила дорогу с ребенком на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Москве насмерть сбили мать и травмировали ребенка

В районе 1-й Владимирской улицы на востоке Москвы женщина и её ребёнок попали под колёса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель Nissan сбил женщину с ребёнком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 23-летний водитель сбил женщину 1954 года рождения и её восьмилетнюю дочь.

Женщина погибла на месте от полученных травм, а девочка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Телеграм-канал: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мир

Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека

Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека

В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читать полностью
Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

В последние годы правда о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом, к сожалению, начала подвергаться сомнению. Эта тенденция коснулась и Словакии. Однако, как отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в стране всё ещё есть политики, которые твёрдо помнят и отстаивают эту важную истину.

Читать полностью

Общество

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.

Читать полностью
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Читать полностью

Новости