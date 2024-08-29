Мать погибла под колесами машины, когда переходила дорогу с ребенком на пешеходном переходе

В районе 1-й Владимирской улицы на востоке Москвы женщина и её ребёнок попали под колёса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным, водитель Nissan сбил женщину с ребёнком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 23-летний водитель сбил женщину 1954 года рождения и её восьмилетнюю дочь.
Женщина погибла на месте от полученных травм, а девочка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Телеграм-канал: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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