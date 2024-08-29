Мать погибла под колесами машины, когда переходила дорогу с ребенком на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Москве насмерть сбили мать и травмировали ребенка

В районе 1-й Владимирской улицы на востоке Москвы женщина и её ребёнок попали под колёса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель Nissan сбил женщину с ребёнком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 23-летний водитель сбил женщину 1954 года рождения и её восьмилетнюю дочь.

Женщина погибла на месте от полученных травм, а девочка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Телеграм-канал: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ