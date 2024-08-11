Ведущую BBC раскритиковали в соцсетях за нецензурную фразу в прямом эфире

Ведущая BBC Sports Габби Логан попала под огонь критики в соцсетях после того, как дважды подряд произнесла нецензурную фразу в прямом эфире для описания провального финала для команды США на дистанции 4х100 м, передает Dailymail.
Однако никаких извинений от ведущей не последовало. Возможно, для Логана это был момент, о котором стоит забыть, а для американцев это была гонка, которая не достойна внимания.
Команда США была безоговорочным фаворитом, однако из-за неудачной передачи эстафетной палочки обеспечила себе только провальный финал.
Фото: Feepik/TravelScape
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