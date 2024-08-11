Ведущую BBC раскритиковали в соцсетях за нецензурную фразу в прямом эфире

Ведущая BBC дважды произнесла нецензурную фразу для описания провального финала команды США на дистанции 4х100 м

Ведущая BBC Sports Габби Логан попала под огонь критики в соцсетях после того, как дважды подряд произнесла нецензурную фразу в прямом эфире для описания провального финала для команды США на дистанции 4х100 м, передает Dailymail.

Однако никаких извинений от ведущей не последовало. Возможно, для Логана это был момент, о котором стоит забыть, а для американцев это была гонка, которая не достойна внимания.

Команда США была безоговорочным фаворитом, однако из-за неудачной передачи эстафетной палочки обеспечила себе только провальный финал.

Фото: Feepik/TravelScape