Мать исчезла, следов нет: тигрята-сироты в Приморье могли остаться одни из-за браконьеров

Двух тигрят-сирот, найденных в критическом состоянии у дороги Терней — Амгу в Приморье, сейчас пытаются спасти специалисты. Об этом сообщает PrimaMedia. Детёнышей доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка, где они проходят лечение и находятся под круглосуточным наблюдением.

В каком состоянии нашли тигрят

Тигрята — самец и самка — весят примерно по 10 килограммов, им около трёх месяцев. По данным Центра "Амурский тигр", малышей обнаружили рядом с дорогой, после чего обследовали местность и организовали их транспортировку в специализированный центр. При этом спасательная операция завершилась трагически: в той же группе находились ещё два детёныша, которые не дождались помощи и погибли до прибытия специалистов.

По итогам обследования специалисты не нашли признаков присутствия взрослой тигрицы. Этот факт стал ключевым аргументом в предварительной версии о том, что потомство осталось без матери из-за её гибели.

"Следов присутствия взрослой тигрицы на месте обнаружения тигрят и при их троплении найти не удалось. По предварительной информации, самка погибла от рук браконьеров", — отмечают специалисты Центра "Амурский тигр".

Лечение и шансы на восстановление

Оставшиеся в живых тигрята уже получили первую ветеринарную помощь, однако их состояние по-прежнему оценивают как тяжёлое. Сейчас малыши находятся в реабилитационном центре, где за ними установлено постоянное наблюдение. По информации специалистов, тигрят обеспечивают питанием и уходом, чтобы увеличить вероятность стабилизации состояния.

В Центре "Амурский тигр" подчеркивают, что дальнейшее восстановление потребует времени и комплексного лечения. Основная задача специалистов — вывести животных из тяжёлого состояния и дать им шанс на возвращение в дикую природу, если это будет возможно после реабилитации.

Контекст: отлов конфликтного тигра в Приморье

Ранее в регионе уже сообщалось о другом случае, связанном с амурскими тиграми. В Надеждинском округе утром 8 января был отловлен конфликтный крупный самец. По данным источника, тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь.

Хищника доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра. Этот эпизод также стал частью общей картины напряженности вокруг взаимодействия человека и крупных хищников в Приморье.