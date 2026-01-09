Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
амурские тигрята
амурские тигрята
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:27

Мать исчезла, следов нет: тигрята-сироты в Приморье могли остаться одни из-за браконьеров

Тигрят-сирот нашли в критическом состоянии у дороги Приморья — Центр Амурский тигр

Двух тигрят-сирот, найденных в критическом состоянии у дороги Терней — Амгу в Приморье, сейчас пытаются спасти специалисты. Об этом сообщает PrimaMedia. Детёнышей доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка, где они проходят лечение и находятся под круглосуточным наблюдением.

В каком состоянии нашли тигрят

Тигрята — самец и самка — весят примерно по 10 килограммов, им около трёх месяцев. По данным Центра "Амурский тигр", малышей обнаружили рядом с дорогой, после чего обследовали местность и организовали их транспортировку в специализированный центр. При этом спасательная операция завершилась трагически: в той же группе находились ещё два детёныша, которые не дождались помощи и погибли до прибытия специалистов.

По итогам обследования специалисты не нашли признаков присутствия взрослой тигрицы. Этот факт стал ключевым аргументом в предварительной версии о том, что потомство осталось без матери из-за её гибели.

"Следов присутствия взрослой тигрицы на месте обнаружения тигрят и при их троплении найти не удалось. По предварительной информации, самка погибла от рук браконьеров", — отмечают специалисты Центра "Амурский тигр".

Лечение и шансы на восстановление

Оставшиеся в живых тигрята уже получили первую ветеринарную помощь, однако их состояние по-прежнему оценивают как тяжёлое. Сейчас малыши находятся в реабилитационном центре, где за ними установлено постоянное наблюдение. По информации специалистов, тигрят обеспечивают питанием и уходом, чтобы увеличить вероятность стабилизации состояния.

В Центре "Амурский тигр" подчеркивают, что дальнейшее восстановление потребует времени и комплексного лечения. Основная задача специалистов — вывести животных из тяжёлого состояния и дать им шанс на возвращение в дикую природу, если это будет возможно после реабилитации.

Контекст: отлов конфликтного тигра в Приморье

Ранее в регионе уже сообщалось о другом случае, связанном с амурскими тиграми. В Надеждинском округе утром 8 января был отловлен конфликтный крупный самец. По данным источника, тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь.

Хищника доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра. Этот эпизод также стал частью общей картины напряженности вокруг взаимодействия человека и крупных хищников в Приморье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пожар в Елизовском округе повредил хозпостройку по всей площади без пострадавших — ГУ МЧС России вчера в 4:52
Огонь взял постройку целиком, но проиграл дом: спасённое имущество оценили в 4 млн рублей

В СНТ "Незабудка" в Елизовском округе сгорела хозпостройка, но пожарные успели отстоять двухэтажный дом и спасли имущество на 4 млн рублей.

Читать полностью » В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство 07.01.2026 в 9:40
Нацпроект добрался до бухты Алеут: зачем Приморью дороги к самым отдаленным точкам края

В Приморье определили приоритеты дорожных работ на 2026 год: регион делает ставку на мосты и ключевые транспортные направления.

Читать полностью » К Сахалину приближается мощный циклон с метелью и ветром — МЧС России 07.01.2026 в 9:00
Ваш балкон может стать оружием: простая рекомендация от МЧС, которая спасёт жизни во время шторма

К Сахалину и Курилам приближается циклон с метелями и штормовым ветром: МЧС объявило экстренное предупреждение и обратилось к жителям с рекомендациями.

Читать полностью » В Якутии построят 91 километр автомобильных дорог в 2026 году — Ulus.Media 07.01.2026 в 7:34
Более 40 миллиардов за 5 лет: во сколько Якутии обошлось приведение дорог в нормативное состояние

В Якутии в 2026 году введут более 90 километров дорог. Работы затронут региональные трассы, улицы Якутска и малые агломерации.

Читать полностью » Два пункта весогабаритного контроля в Забайкалье перешли в штатный режим — Забавтодор 07.01.2026 в 7:31
Тестовый режим длиною в 7 лет: как два дорожных комплекса в Забайкалье наконец начали работать

В Забайкалье запустили два пункта весогабаритного контроля, построенные еще в 2019 году. Они долго не работали из-за проблем с дорогами.

Читать полностью » В Приморском крае три автомобиля оказались под водой после выезда на лёд – SHOT 07.01.2026 в 6:34
Лёд не выдержал веса: три машины ушли под воду, когда рыбаки не рассчитали прочность льда

В Приморском крае три машины провалились под лёд. К счастью, рыбаки успели покинуть автомобили и не пострадали. Местные экстренные службы уже на месте.

Читать полностью » В Амурской области завершены работы по восстановлению железнодорожного движения после аварии – ТАСС 07.01.2026 в 6:34
Решение проблемы спустя два дня: восстановление движения после схода 35 вагонов на Забайкальской железной дороге

Восстановительные работы на месте схода вагонов на Забайкальской железной дороге завершены. Поезда дальнего следования продолжают следовать с задержками.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Камчатском крае – Камчатский филиал РАН 07.01.2026 в 5:11
Когда камчатская земля просыпается: землетрясение магнитудой 5,0 и что оно означает для региона

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0. В чём причина активности в регионе и какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности?

Читать полностью »

Новости
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Мир
Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы
Общество
Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet