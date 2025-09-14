Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:56

Мастодонты подсказывают будущее: их древняя ДНК открывает лайфхаки выживания

Древняя ДНК мастодонтов раскрывает миграции: данные учёных Университета Альберты

Исследование древней ДНК мастодонтов — огромных млекопитающих ледникового периода, населявших Северную Америку — раскрывает новые подробности об их миграциях, генетическом разнообразии и эволюционной истории. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на то, как изменения климата влияли на распространение и взаимодействие этих гигантов в прошлом.

Загадки древних гигантов: что нового узнали учёные

Мастодонты были одними из крупнейших животных своего времени, обитая на обширных территориях от Аляски и Юкона до Новой Шотландии и Центральной Мексики. Они предпочитали болотистые и лесистые ландшафты, питаясь кустарниками и ветвями, что отличало их от шерстистых мамонтов, населявших открытые луга и тундру.

Недавнее исследование объединило усилия учёных из Университета Макмастера и Гарварда. Используя образцы зубов, бивней и костей возрастом до полумиллиона лет, специалисты восстановили митохондриальные геномы мастодонтов, включая представителей с тихоокеанского и атлантического побережий.

Это позволило выявить, что мастодонты были значительно более генетически разнообразны, чем считалось ранее, а их ареалы обитания простирались гораздо дальше. В частности, тихоокеанские мастодонты оказались отдельной, древней генетической группой, которая населяет территорию от северо-запада Тихого океана до Мексики и Альберты.

Генетические клады и миграционные волны

Анализ образцов из восточной части Северной Америки и Онтарио выявил несколько уникальных генетических групп мастодонтов, живших в одном регионе, но в разное время. Восточные популяции отличались высоким разнообразием и, по всей видимости, появлялись здесь в ходе как минимум трёх отдельных миграций.

Эти миграционные волны были связаны с климатическими изменениями: потепления приводили к таянию ледников и расширению пригодных для жизни территорий на север, а похолодания заставляли мастодонтов отступать на юг или исчезать в отдельных областях.

Особое значение приобрела территория современной Альберты, которая, по мнению учёных, служила важным миграционным коридором и зоной пересечения двух генетических ветвей — тихоокеанской и американской. Здесь, возможно, происходило скрещивание между разными группами мастодонтов.

"Эти данные меняют наше представление о регионе, который сегодня известен как Альберта, и о севере в целом: от маргинальной территории кочевников до постоянно занятого миграционного коридора и значимого ландшафта для мастодонтов с возможным скрещиванием", — отметил директор Центра древней ДНК Университета Макмастера Хендрик Пойнар.

Новые гипотезы о видах мастодонтов

Долгое время все мастодонты Северной Америки считались одним видом — Mammut americanum. Однако последние данные указывают на существование, как минимум, двух отдельных видов: американского и тихоокеанского (Mammut pacificus). Более того, учёные обнаружили загадочную генетическую линию мексиканских мастодонтов, которая может представлять либо глубоко отделившуюся ветвь тихоокеанского вида, либо совершенно новый, третий вид.

Эти открытия ставят новые вопросы о взаимодействии разных видов мастодонтов в пределах их ареалов. Ведущий автор исследования Эмиль Карпински из Гарвардской медицинской школы подчёркивает, что это исследование является первым в нескольких отношениях, включая нашу работу с тихоокеанским мастодонтом. Оно также ставит много новых вопросов. Например, как эти далёкие виды мастодонтов взаимодействовали в Альберте? Конкурировали ли они за ресурсы или скрещивались, как ранее было показано в нашей лаборатории для мамонтов?

Почему это важно для сегодняшнего дня

Понимание того, как мастодонты реагировали на климатические изменения в прошлом, помогает учёным прогнозировать поведение современных видов в условиях глобального потепления. Миграционные пути, генетическое разнообразие и адаптивные стратегии древних животных дают ценные подсказки для сохранения биоразнообразия и защиты экосистем.

Кроме того, новое исследование расширяет наше представление о северных территориях — от малозначимых окраин до ключевых коридоров миграции и эволюционного обмена между популяциями.

FAQ о мастодонтах

Как определить вид мастодонта по останкам?

Для этого используют генетический анализ митохондриальной ДНК, а также морфологические особенности зубов и костей.

Сколько стоило исследование древней ДНК мастодонтов?

Точная сумма не разглашается, но подобные проекты требуют значительных затрат на лабораторное оборудование и анализ.

Что лучше изучать для понимания миграций — ДНК или окаменелости?

Оптимально сочетать оба метода: окаменелости дают контекст, а ДНК раскрывает генетические связи и эволюцию.

Исторический контекст: мастодонты в эпоху ледникового периода

Мастодонты жили в эпоху плейстоцена, когда климат неоднократно менялся, вызывая расширение и сокращение ледников. Эти изменения влияли на распространение животных, формируя сложные миграционные маршруты. Их вымирание связано с сочетанием климатических факторов и, вероятно, деятельностью человека.

Исследование древней ДНК мастодонтов раскрывает их поразительное генетическое разнообразие и сложные миграционные маршруты. Новые данные показывают, что эти гиганты ледникового периода были гораздо более адаптивными и мобильными, чем считалось. Особое внимание теперь уделяется роли территории Альберты как ключевого миграционного узла и возможной зоне скрещивания видов. Эти открытия не только меняют научные представления о мастодонтах, но и предоставляют ценные знания для понимания влияния климатических изменений на живые организмы сегодня.

