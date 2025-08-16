Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:46

Хотели предупредить — а создали панику: как слухи о пересдаче ПДД захватили Краснодарский край

ГИБДД Краснодарского края опровергла слухи о внеплановой проверке знаний ПДД

В мессенджерах и локальных чатах по Краснодарскому краю разошлась "страшилка": якобы водителей начнут массово вызывать на внеплановые тесты по ПДД, а тем, кто "завалит", грозят штрафы и даже приостановка действия прав. Региональное управление Госавтоинспекции публично поставило точку: никакой новой процедуры не вводилось, действуют прежние правила экзаменов, установленные постановлением Правительства РФ № 1097. Проверка знаний предусмотрена только для тех, кто был лишён права управления — им и раньше требовалось пересдавать.

Что именно опровергла ГИБДД

Официально сказано простыми словами: обладателей действующих водительских удостоверений никто не будет "гонять" на допэкзамены. Формат и порядок аттестации не менялись. Любые "повестки в чатах", "рассылки от имени инспекции" и голосовые сообщения с угрозами — фейк.

Комментарий местного эксперта
"Каждый август-сентябрь у нас всплеск слухов: то якобы новые билеты, то обязательная "перепроверка” для всех. На практике это не подтверждается. Ориентируйтесь только на официальные каналы ГИБДД", - говорит Андрей Мельник, автоюрист из Краснодара, преподаватель краевой автошколы.

Почему такие слухи цепляют именно у нас

Краснодарский край — регион с высоким автотрафиком: курортный сезон, транзит, строительство. Водителей много, новостные паблики — активные, а значит почва для "вирусных" сообщений благодатная. Психология понятна: никому не хочется неожиданной "пересдачи". Этим и пользуются распространители фейков.

Как распознать дезинформацию в мессенджерах

  1. Сомнительные источники: "друг сказал", "знакомый из ГАИ сообщил".
  2. Давление срочностью: "сегодня последняя дата", "штраф завтра".
  3. Нет ссылок на документы и официальные каналы (сайт МВД, Telegram-канал УГИБДД региона).
  4. Просят "поделиться со всеми" или перейти по странной ссылке.

Что делать: проверять информацию в официальных аккаунтах ГИБДД Краснодарского края, на портале МВД и в региональных СМИ, а сомнительные рассылки — жаловать как фейк.

Когда пересдача всё-таки бывает обязательной

Законно пересдавать экзамен по ПДД нужно, если:

  • вы были лишены права управления и срок лишения истёк;
  • у вас истёк срок действия удостоверения и вы меняете права (теорию пересдавать не требуется — только медкомиссия и документы);
  • вы меняете категорию — сдаётся экзамен на новую категорию.

Во всех этих случаях порядок давно известен и публично описан. Никаких "внеплановых зачётов для всех" нет.

Чем опасны "панические" посты

Фейки не просто нервируют — они выливаются в очереди в МРЭО, перегружают горячие линии и создают почву для мошенничества: от продажи "платных консультаций" до фальшивых "записей на тест". Не платите и не передавайте персональные данные по непроверенным ссылкам.

Короткая памятка водителю в Краснодарском крае

  1. Подписывайтесь на официальный Telegram УГИБДД региона и сайт МВД.

  2. Любое изменение порядка экзаменов — только через постановление Правительства или приказ МВД, и с разъяснениями на официальных ресурсах.

  3. Получили "повестку" в личку? Проверьте домен/аккаунт, позвоните в дежурную часть, не переходите по ссылкам.

