Хотели предупредить — а создали панику: как слухи о пересдаче ПДД захватили Краснодарский край

В мессенджерах и локальных чатах по Краснодарскому краю разошлась "страшилка": якобы водителей начнут массово вызывать на внеплановые тесты по ПДД, а тем, кто "завалит", грозят штрафы и даже приостановка действия прав. Региональное управление Госавтоинспекции публично поставило точку: никакой новой процедуры не вводилось, действуют прежние правила экзаменов, установленные постановлением Правительства РФ № 1097. Проверка знаний предусмотрена только для тех, кто был лишён права управления — им и раньше требовалось пересдавать.

Что именно опровергла ГИБДД

Официально сказано простыми словами: обладателей действующих водительских удостоверений никто не будет "гонять" на допэкзамены. Формат и порядок аттестации не менялись. Любые "повестки в чатах", "рассылки от имени инспекции" и голосовые сообщения с угрозами — фейк.

Комментарий местного эксперта

"Каждый август-сентябрь у нас всплеск слухов: то якобы новые билеты, то обязательная "перепроверка” для всех. На практике это не подтверждается. Ориентируйтесь только на официальные каналы ГИБДД", - говорит Андрей Мельник, автоюрист из Краснодара, преподаватель краевой автошколы.

Почему такие слухи цепляют именно у нас

Краснодарский край — регион с высоким автотрафиком: курортный сезон, транзит, строительство. Водителей много, новостные паблики — активные, а значит почва для "вирусных" сообщений благодатная. Психология понятна: никому не хочется неожиданной "пересдачи". Этим и пользуются распространители фейков.

Как распознать дезинформацию в мессенджерах

Сомнительные источники: "друг сказал", "знакомый из ГАИ сообщил". Давление срочностью: "сегодня последняя дата", "штраф завтра". Нет ссылок на документы и официальные каналы (сайт МВД, Telegram-канал УГИБДД региона). Просят "поделиться со всеми" или перейти по странной ссылке.

Что делать: проверять информацию в официальных аккаунтах ГИБДД Краснодарского края, на портале МВД и в региональных СМИ, а сомнительные рассылки — жаловать как фейк.

Когда пересдача всё-таки бывает обязательной

Законно пересдавать экзамен по ПДД нужно, если:

вы были лишены права управления и срок лишения истёк;

у вас истёк срок действия удостоверения и вы меняете права (теорию пересдавать не требуется — только медкомиссия и документы);

вы меняете категорию — сдаётся экзамен на новую категорию.

Во всех этих случаях порядок давно известен и публично описан. Никаких "внеплановых зачётов для всех" нет.

Чем опасны "панические" посты

Фейки не просто нервируют — они выливаются в очереди в МРЭО, перегружают горячие линии и создают почву для мошенничества: от продажи "платных консультаций" до фальшивых "записей на тест". Не платите и не передавайте персональные данные по непроверенным ссылкам.

Короткая памятка водителю в Краснодарском крае