Космическая фабрика звёзд работает на полную мощность: учёные впервые увидели, как рождается звезда

Рождение звезд всегда было одной из самых захватывающих загадок Вселенной. Особенно это касается гигантских светил, чья масса во много раз превышает солнечную. Астрофизики долгие годы спорили, каким образом формируются такие колоссы: ведь обычный сценарий, характерный для небольших звезд, здесь не работает. Недавно международная команда ученых смогла впервые наблюдать в деталях сам процесс — и увидеть, как облака газа и пыли выстраиваются в сложную систему, питая рождение массивной звезды.

Как удалось рассмотреть процесс

Исследование проводилось с помощью радиоинтерферометра ALMA и комплекса телескопов VLA. Объект наблюдения — регион звездообразования IRAS 18134-1942, удаленный от Земли на 4000 световых лет. Именно здесь астрономы разглядели гигантские спиралевидные потоки газа, которые направляют вещество к центру облака. Там постепенно формируется аккреционный диск и несколько компактных ядер, из которых рождаются новые светила.

В отличие от небольших звезд, которые возникают при коллапсе изолированных облаков, массивные светила зарождаются в куда более турбулентной и динамичной среде. До последнего времени оставалось неясным, как именно вещество попадает во внутренние диски и становится строительным материалом будущих звезд.

Уникальные результаты наблюдений

Команда под руководством Май Сяофэна из Шанхайской астрономической обсерватории показала, что в сердце облака работает целый "транспортный механизм". По трем спиральным "рукавам", каждый протяженностью около 20 тысяч астрономических единиц, газ поступает в центральный бар — перемычку длиной примерно 7500 а. е. Отсюда вещество направляется к небольшому псевдодиску, внутри которого образуется главный протозвездный диск.

Особый интерес вызвало то, что внутренний диск оказался наклонен относительно внешних структур на 60 градусов, а их вращение происходит в противоположных направлениях. Это указывает на неравномерное поступление газа и объясняет "покачивание" будущей звезды.

Также ученые заметили вспышки метанольных мазеров — природных космических радиомаяков. Их яркость изменилась почти в десять раз всего за несколько месяцев, что указывает на резкие всплески аккреции. То есть протозвезда периодически "захватывает" новые порции вещества.

Сравнение: малые и массивные звезды

Характеристика Малые звезды Массивные звезды Масса До 8 солнечных От 8 солнечных и выше Механизм рождения Коллапс компактного облака Сложная система потоков и дисков Влияние на среду Незначительное Изменяют межзвездное пространство вспышками и ветрами Время формирования Десятки тысяч лет Сотни тысяч лет Конечная судьба Белый карлик Сверхновая, нейтронная звезда или черная дыра

А что если…

А что если механизмы формирования массивных звезд схожи с процессами в центрах галактик? Новые данные показывают, что протозвездная система визуально напоминает миниатюрную копию спиральной галактики с баром и ядром. Это значит, что природа использует одинаковые схемы на совершенно разных масштабах.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Впервые показан реальный процесс формирования массивной звезды Наблюдения ограничены одной областью Подтверждена роль спиралей и баров в звездообразовании Требуются годы для накопления статистики Возможность сравнивать с процессами в галактиках Сложность интерпретации данных Новые данные для моделей эволюции галактик Ограниченность технических средств

Мифы и правда

Миф: массивные звезды формируются так же быстро, как малые.

Правда: их рост растянут на сотни тысяч лет из-за сложной системы фильтров газа.

Миф: диски всегда вращаются согласованно.

Правда: у массивных светил часто встречаются наклоненные и несогласованные структуры.

Миф: аккреция идет равномерно.

Правда: вспышки метанольных мазеров показывают резкие скачки активности.

3 интересных факта

Вспышки мазеров могут служить индикаторами "глотков" звезды. Визуально протозвездная система напоминает уменьшенную галактику. Массивные светила меняют химию межзвездной среды даже на ранних стадиях.

Исторический контекст

В середине XX века считалось, что звезды формируются одинаково, независимо от массы.

В 1980-х появились первые гипотезы о дисках и потоках у гигантских светил.

В начале XXI века ALMA и VLA позволили подтвердить наличие спиралей и баров.

Сегодня ученые видят целостную картину рождения массивных звезд — шаг, которого ждали десятилетиями.