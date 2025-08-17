Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© Freepik by stockgiu
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Световые ловушки: ученые разгадывают тайну ультрамассивной черной дыры за миллиарды световых лет

36 миллиардов солнц: обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной

В глубинах космоса, на расстоянии около 5 миллиардов световых лет от Земли, астрономы обнаружили черную дыру, которая может оказаться самой массивной из всех известных на сегодняшний день. Эта гигантская черная дыра находится в центре галактики SDSS J1148+1930 и имеет массу, оцениваемую в 36,3 миллиарда масс Солнца, что приближает ее к теоретическому пределу возможных размеров черных дыр. Это открытие имеет огромное значение для понимания эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр.

Для сравнения, черная дыра, расположенная в центре нашей галактики, Млечного Пути, имеет массу всего 4,3 миллиона солнечных масс. Новый объект настолько огромен, что астрономы относят его к категории ультрамассивных черных дыр, демонстрируя невероятные масштабы, которые существуют во Вселенной.

"Эта черная дыра входит в десятку самых массивных из известных, а возможно, даже занимает первое место”, — говорит астрофизик Томас Коллетт из Портсмутского университета (Великобритания), подчеркивая значимость этого открытия для научного сообщества.

Точные измерения: новый метод оценки массы

В отличие от многих других измерений, которые имеют высокую погрешность, масса этой черной дыры была определена с большей точностью благодаря новому методу, что придает дополнительную ценность этому открытию.

Считается, что в центре каждой крупной галактики находится сверхмассивная черная дыра, вокруг которой вращаются звезды и другие объекты. Эти черные дыры играют важную роль в эволюции галактик, влияя на процессы звездообразования и динамику галактических структур.

Теоретически, черные дыры могут расти бесконечно, поглощая материю, но на практике их размер ограничен возрастом Вселенной. Ученые предполагают, что за 13,8 миллиарда лет существования космоса черная дыра не может превысить массу в 50 миллиардов солнечных масс.

Гравитационное линзирование: редкое явление для наблюдений

Обнаруженный объект был изучен благодаря редкому явлению — гравитационному линзированию. Гравитационное линзирование происходит, когда массивный объект, в данном случае галактика, искривляет свет от более далекого объекта, действуя как своеобразная "космическая лупа”.

Система, известная как "Космическая подкова”, состоит из галактики-линзы, искривляющей свет более далекого объекта, что позволяет ученым детально изучить процессы, происходящие в центре галактики SDSS J1148+1930. Анализ этого эффекта позволил ученым определить массу черной дыры в центре галактики с высокой степенью точности.

"Эта черная дыра находится в "спящем” состоянии — она не поглощает материю в данный момент”, — объясняет Карлос Мело-Карнейро из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия), подчеркивая, что черная дыра не проявляет активности.

Метод кинематики звезд: изучение движения объектов

Исследователи также использовали метод кинематики звезд, изучая движение объектов вокруг центра галактики, что позволило им получить более детальную информацию о структуре и массе черной дыры.

Наблюдения за "Космической подковой” велись с 2007 года, что позволило получить точные данные и проследить эволюцию объекта.

Особенность галактики SDSS J1148+1930 в том, что она является "ископаемой” — результатом слияния целого скопления галактик. Черные дыры в их центрах также объединились, образовав гигантский объект, что позволяет ученым лучше понять, как сверхмассивные черные дыры достигают таких огромных размеров.

Интересные факты о черных дырах:

  • Черные дыры обладают настолько сильной гравитацией, что даже свет не может вырваться из их поля притяжения.
  • Существуют различные типы черных дыр, включая звездные, сверхмассивные и, возможно, первичные.
  • Черные дыры могут расти, поглощая материю и сливаясь с другими черными дырами.
  • В центре каждой галактики обычно находится сверхмассивная черная дыра.

Открытие ультрамассивной черной дыры в галактике SDSS J1148+1930 — это важный шаг в изучении эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр. Это исследование предоставляет новые данные и возможности для понимания процессов, происходящих в самых экстремальных условиях Вселенной.

