Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:27

За гранью воображения: чёрная дыра, превосходящая все известные, найдена во Вселенной

Галактика Космическая подкова скрывала черную дыру рекордной массы – что известно науке

Астрономы сделали потрясающее открытие, обнаружив самую массивную черную дыру из всех известных науке. Ее масса в 10 тысяч раз превышает массу черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре нашей галактики Млечный Путь.

Объект находится в одной из самых массивных галактик под названием Космическая подкова. Эта галактика является гравитационной линзой, что позволяет ученым изучать далекие объекты с помощью эффекта искажения света.

Галактика Космическая подкова настолько велика, что искажает пространство-время и превращает проходящий мимо свет в гигантское кольцо Эйнштейна в форме подковы. Этот эффект гравитационного линзирования позволяет ученым изучать далекие объекты, которые в противном случае были бы невидимы.

Масса черной дыры: 36 миллиардов солнечных масс

По расчетам ученых, размер черной дыры соответствует 36 миллиардам солнечных масс. Это делает ее самым массивным объектом такого типа, известным на сегодняшний день.

Исследование было проведено с помощью новых научных методов, объединивших методы гравитационного линзирования и звездной кинематики. Это позволило ученым получить точные данные о массе и свойствах черной дыры.

Черная дыра меняет траекторию проходящего мимо света, что создает эффект гравитационного линзирования. Этот эффект помогает ученым изучать свойства черной дыры и ее влияние на окружающее пространство.

Движение звезд: высокая скорость вращения

Черная дыра заставляет звезды двигаться очень быстро — около 400 км/с. Анализ движения звезд позволяет ученым определить массу и другие характеристики черной дыры.

В момент наблюдения черная дыра являлась "спящей", то есть не накапливала вещество. Это означает, что она не активно поглощала материю из окружающей среды.

Однако, несмотря на свое "спящее" состояние, черная дыра оказывает огромное влияние на окружающую среду. Ее мощное гравитационное поле влияет на движение звезд и распространение света.

Расстояние от Земли: 5 миллиардов световых лет

Черная дыра находится на расстоянии 5 миллиардов световых лет от Земли. Это делает ее одним из самых удаленных объектов, обнаруженных учеными.

Открытие имеет большое значение, поскольку позволит ученым лучше понять связь между сверхмассивными черными дырами и их галактиками. Это поможет разгадать тайны эволюции галактик и их центральных объектов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, что подтверждает его научную значимость.

Интересные факты о черных дырах:

Черные дыры обладают такой сильной гравитацией, что даже свет не может покинуть их пределы.
Сверхмассивные черные дыры находятся в центре большинства галактик.
Горизонт событий — это граница, за которой ничто не может вырваться из черной дыры.
Черные дыры могут сталкиваться и сливаться, образуя еще более массивные объекты.

Обнаружение самой массивной черной дыры — важное достижение в астрономии. Это открытие позволяет ученым лучше понять природу этих загадочных объектов и их роль в эволюции Вселенной. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны сверхмассивных черных дыр и их взаимодействия с галактиками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае создали робота, маскирующегося под антилопу сегодня в 10:02

Китайцы внедрили робота в стадо антилоп: что произошло дальше, поразило учёных

Китайские ученые внедрили робота, замаскированного под тибетскую антилопу, в стадо животных для наблюдения. Узнайте, как инновация помогает изучать поведение и сохранить редкий вид.

Читать полностью » Yeutherium pressor: крошечное существо меняет историю млекопитающих сегодня в 9:02

Маленький герой древнего мира: 74 миллиона лет назад млекопитающее бросило вызов динозаврам

В Патагонии найдена окаменелость Yeutherium pressor, древнего млекопитающего размером с мышь, жившего 74 млн лет назад. Открытие расширит знания об эволюции жизни на Земле.

Читать полностью » Удивительная находка в Австралии: обнаружен окаменелый кит возрастом 25 млн лет сегодня в 8:02

Зубастый предок современных китов: австралийская находка раскрывает тайны эволюции

В Австралии обнаружены останки древнего кита Janjucetus dullardi, жившего 25 млн лет назад. Находка проливает свет на эволюцию китов, его образ жизни и особенности строения черепа. Подробности о Janjucetus dullardi.

Читать полностью » Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты сегодня в 7:02

Прорыв в археологии: затонувшие сокровища Оки рассказали о торговых связях тысячелетней давности

В верховьях Оки найдены свидетельства древнего торгового пути! Арабские монеты VIII-IX вв. подтверждают торговые связи.

Читать полностью » Солнечная активность идет на спад: прогноз ученых сегодня в 6:02

Солнечный ветер слабеет: влияние на Землю сходит на нет

Земля выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, что снижает риски для систем связи и энергетической инфраструктуры. Ученые отмечают снижение вспышечной активности.

Читать полностью » Камчатка: Ключевская Сопка закончила извержение 13 августа 2025 года - что дальше сегодня в 5:54

Вулкан проснулся после землетрясения: что скрывает кратер Ключевской

Завершилось извержение Ключевской Сопки на Камчатке. Ученые зафиксировали формирование шлакового конуса. Событие произошло после землетрясения.

Читать полностью » Астрофизик Шабловинская: объект Punctum не похож ни на один известный космический феномен сегодня в 4:37

Космос преподнёс сюрприз: в далёкой галактике вспыхнул неизвестный феномен

Астрономы обнаружили в соседней галактике объект, который светит в сотни раз ярче сверхновых и может оказаться новым видом космических тел.

Читать полностью » Эксперимент Джона Сёрла показал различие между алгоритмом и пониманием в искусственном интеллекте сегодня в 3:26

Эксперимент, проведённый 40 лет назад, раскрыл скрытую правду об искусственном интеллекте — мало кто знает детали

Философский эксперимент 1980 года до сих пор ставит под сомнение само понятие искусственного интеллекта, показывая границу между алгоритмом и пониманием.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме
Питомцы

Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары
Авто и мото

Траты россиян на автомойки выросли на 35% за год
Садоводство

Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине
Еда

Как приготовить куриные грудки с хрустящей корочкой: пошаговая инструкция
Садоводство

3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая
Туризм

ChatGPT сорвал отпуск испанских туристов в Карибском регионе
Дом

Почему простые табуреты вернулись в моду с ростом популярности минимализма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru