массаж
массаж
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:22

Расслабляет или калечит? Вся правда о креслах, которые обещают заменить массажиста

Врач Елизавета Гоменюк: массажное кресло не заменяет работу специалиста

Сегодня массажные кресла можно встретить почти в каждом торговом центре, в аэропортах, залах ожидания и даже в офисах. Их позиционируют как способ быстро восстановить силы и расслабиться, не тратя время на визит к массажисту. Но действительно ли такие кресла способны заменить работу специалиста?

"Сеанс массажа в кресле может восприниматься только как временная мера для снятия напряжения, но не заменяет полноценный медицинский массаж и реабилитацию", — пояснила врач по лечебной физкультуре Елизавета Гоменюк.

Как работают массажные кресла

Механизм кресла имитирует движения рук: надавливание, постукивание, прокатывание. Это создаёт ощущение массажа, но воздействие остаётся поверхностным. Устройства помогают:

  • расслабиться после рабочего дня,

  • улучшить микроциркуляцию,

  • снизить уровень стресса.

Однако даже самые современные модели не способны настроиться под индивидуальные особенности человека и учесть состояние здоровья.

В чём разница с ручным массажем

Ручной массаж проводится специалистом, который оценивает состояние мышц, суставов и связок пациента. Он подбирает технику и интенсивность воздействия, учитывает наличие хронических болезней и противопоказаний. Кроме того, живое общение с массажистом даёт обратную связь, чего кресло обеспечить не может.

Параметр Массажное кресло Ручной массаж
Индивидуальный подход Нет Да
Глубина воздействия Поверхностная Глубокая, точечная
Возможность адаптации Ограничена программами Полностью индивидуализирована
Риски Жёсткие режимы могут навредить Минимизируются за счёт контроля специалиста
Атмосфера Стандартные режимы Подбор музыки, масел, темпа

Советы шаг за шагом

  1. Используйте массажное кресло не чаще 10-15 минут за сеанс.

  2. Выбирайте щадящие программы, избегая слишком интенсивных режимов.

  3. Не используйте кресло при болях, травмах или обострении хронических заболеваний.

  4. Для лечения или реабилитации обращайтесь только к специалисту.

  5. Сочетайте кратковременное расслабление в кресле с полноценными сеансами массажа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Доверять креслу как лечебной процедуре → отсутствие эффекта и ухудшение состояния → обратиться к сертифицированному массажисту.

  • Использовать жёсткие режимы при проблемах со спиной → усиление боли и спазмов → щадящий ручной массаж или физиотерапия.

  • Игнорировать противопоказания → риск травмы или осложнений → пройти консультацию у врача перед использованием.

А что если…

А что если человек не имеет возможности регулярно посещать массажиста? В этом случае кресло может стать временным подспорьем, особенно для снятия усталости после работы. Но оно не должно восприниматься как полноценная альтернатива. Лучше сочетать использование устройства с упражнениями для спины, йогой или плаванием.

FAQ

Можно ли использовать массажное кресло при остеохондрозе?
Только после консультации с врачом. В ряде случаев кресло противопоказано.

Сколько времени можно сидеть в массажном кресле?
Не более 15 минут за раз.

Что эффективнее для здоровья — кресло или массажист?
Для лечения и реабилитации — только ручной массаж. Кресло подходит для кратковременного расслабления.

