Расслабляет или калечит? Вся правда о креслах, которые обещают заменить массажиста

Сегодня массажные кресла можно встретить почти в каждом торговом центре, в аэропортах, залах ожидания и даже в офисах. Их позиционируют как способ быстро восстановить силы и расслабиться, не тратя время на визит к массажисту. Но действительно ли такие кресла способны заменить работу специалиста?

"Сеанс массажа в кресле может восприниматься только как временная мера для снятия напряжения, но не заменяет полноценный медицинский массаж и реабилитацию", — пояснила врач по лечебной физкультуре Елизавета Гоменюк.

Как работают массажные кресла

Механизм кресла имитирует движения рук: надавливание, постукивание, прокатывание. Это создаёт ощущение массажа, но воздействие остаётся поверхностным. Устройства помогают:

расслабиться после рабочего дня,

улучшить микроциркуляцию,

снизить уровень стресса.

Однако даже самые современные модели не способны настроиться под индивидуальные особенности человека и учесть состояние здоровья.

В чём разница с ручным массажем

Ручной массаж проводится специалистом, который оценивает состояние мышц, суставов и связок пациента. Он подбирает технику и интенсивность воздействия, учитывает наличие хронических болезней и противопоказаний. Кроме того, живое общение с массажистом даёт обратную связь, чего кресло обеспечить не может.