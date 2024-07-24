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Дерматолог Жовтан: общий массаж наиболее полезен для здоровья
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Дерматолог Жовтан: общий массаж наиболее полезен для здоровья

Дерматолог Наталия Жовтан определила общий массаж как наиболее полезный для здоровья. По ее словам, этот вид массажа обладает многофункциональным влиянием на мышечную систему, стимулирует кровоток и лимфообращение, а также помогает в восстановлении психоэмоционального равновесия.

Массаж может проводиться вручную или с использованием специальных аппаратов. Существуют различные его виды, включая лечебный, детский, спортивный, косметический и точечный, а также гигиенический. Жовтан также отметила наличие разнообразных подходов, таких как европейский и восточный, сообщает News.Ru.

Она подчеркнула, что каждый вид массажа имеет свои уникальные особенности и предполагает определенные показания и противопоказания, которые необходимо узнавать, учитывая возраст и индивидуальные потребности клиента.

Фото: flickr.com/Thomas Wanhoff (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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