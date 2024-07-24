Дерматолог Наталия Жовтан определила общий массаж как наиболее полезный для здоровья. По ее словам, этот вид массажа обладает многофункциональным влиянием на мышечную систему, стимулирует кровоток и лимфообращение, а также помогает в восстановлении психоэмоционального равновесия.

Массаж может проводиться вручную или с использованием специальных аппаратов. Существуют различные его виды, включая лечебный, детский, спортивный, косметический и точечный, а также гигиенический. Жовтан также отметила наличие разнообразных подходов, таких как европейский и восточный, сообщает News.Ru.

Она подчеркнула, что каждый вид массажа имеет свои уникальные особенности и предполагает определенные показания и противопоказания, которые необходимо узнавать, учитывая возраст и индивидуальные потребности клиента.

Фото: flickr.com/Thomas Wanhoff (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)