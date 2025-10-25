Паника среди москвичей: кто затеял массовую драку в столице, что люди боятся выходить из квартир

В московском жилом комплексе "Прокшино" произошла массовая драка, после которой жители опасаются выходить на улицу и даже возвращаться домой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул примерно два часа назад. Один из жителей опубликовал видео, на котором видно, как он вынужден укрываться за припаркованной машиной, чтобы избежать столкновения.

"Я просто шёл по дороге — и вдруг началось побоище. Пришлось спрятаться", — рассказал мужчина.

Сейчас на территории жилого комплекса работают сотрудники полиции, возле домов замечены машины с мигалками. Некоторые из предполагаемых участников драки, по словам очевидцев, пытались убежать от правоохранителей.

Местные жители утверждают, что ещё накануне видели в районе несколько групп по 10 человек, которые могли быть причастны к инциденту.

В пресс-службе столичного МВД подтвердили, что на месте происшествия работают комплексные силы полиции. Сейчас устанавливаются причины конфликта и личности зачинщиков.