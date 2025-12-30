Подольск снова не спал: конфликт у ТЦ перешёл опасную грань

Массовый конфликт с применением травматического оружия произошёл в ночь накануне в подмосковном Подольске. В результате инцидента никто официально не задержан, полиция разыскивает предполагаемых зачинщиков драки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Что произошло в Климовске

По информации источника, столкновение произошло после полуночи рядом с торговым центром "Гран" в микрорайоне Климовск. В конфликте, по предварительным данным, участвовали около 40 человек. Сначала между двумя группами молодых людей возникла ссора, которая затем переросла в массовую драку.

Как уточняется, поводом для конфликта стала ссора в чайхоне "Хансарай". После выяснения отношений внутри заведения участники вышли на улицу, где началась потасовка, в ходе которой была открыта стрельба из травматического оружия.

Реакция очевидцев и полиции

Испуганные очевидцы вызвали на место сотрудников полиции. По словам местной жительницы, с которой пообщались журналисты SHOT, подобные драки возле торгового центра происходят вторую ночь подряд. При этом накануне конфликт обошёлся без применения оружия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности наиболее активных участников конфликта. Поиск зачинщиков продолжается.