Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кострома, Ипатьев монастырь
Кострома, Ипатьев монастырь
© Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:25

Как уложить М-10 в два-три дня: где ночевать, где парковаться и что не проскочить мимо

Маршрут Москва-Санкт-Петербург по М-10: что посмотреть по пути

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург может быть не только перемещением между двумя крупнейшими городами страны, но и настоящим путешествием по истории и культуре России. Вместо скоростной трассы М-11 стоит выбрать дорогу М-10 "Россия". Этот путь тянется по старинному тракту, вдоль которого расположены старые города, усадьбы, монастыри и музеи. Такой маршрут превращает дорогу в увлекательное приключение, где каждую остановку хочется запомнить.

Сравнение трасс

Трасса Особенности Время в пути Атмосфера
М-11 Платная, скоростная, минимум остановок ~7-8 часов Практичная, но однообразная
М-10 "Россия" Бесплатная, проходит через города и сёла ~10-12 часов Путешествие с историческим колоритом

Первые остановки: Клин и Завидово

Всего два часа от Москвы — и вы уже в Клину. Городок славится мемориальным музеем Петра Чайковского, сохранившейся купеческой архитектурой и тихими улочками. Здесь же можно зайти в "Трактир на Соборной", где подают бефстроганов и котлеты из судака.

Завидово в Тверской области — деревня с богатым прошлым, которую посещали Державин, Карамзин, Пушкин и Лермонтов. Здесь стоит увидеть храмовый комплекс Успения и музеи народных промыслов. Для ночёвки подойдут Radisson Residences Zavidovo или уютная "Ямская слобода".

Тверь: город для долгой прогулки

Тверь заслуживает отдельного внимания. После пожара XVIII века её полностью перестроили, и теперь центр радует гармоничной архитектурой. Лучшие места для прогулки — Трёхсвятская улица и набережная Волги. Любителям истории стоит посетить Путевой дворец Екатерины II и монастыри. В качестве гастрономической остановки подойдёт кафе BlackBird с блюдами фьюжн.

Торжок и его усадьбы

Торжок — город с богатым прошлым. Когда-то он процветал, а сегодня сохранил множество следов того времени: монастыри, дворцы, деревянные церкви. Обязательно попробуйте знаменитые пожарские котлеты в кафе "Лира". Для проживания подойдут отель "Оникс" или спа-гостиница "Староямская".

Вышний Волочёк и Бологое

Вышний Волочёк интересен старинной водной системой и зданиями купеческой эпохи. Здесь работает музей "Русские валенки" и арт-резиденция "Дача Рябушинских". А в Бологое стоит отправиться ради природы: рядом Волговерховье и живописные озёра Селигер и Вельё. Здесь же можно увидеть храмы и дореволюционные дома купцов.

Валдай: земля колоколов и баранок

Валдай известен национальным парком, монастырём и Музеем колоколов. Это отличное место, чтобы задержаться подольше, а также попробовать местные угощения — форель и уху. В качестве сувенира стоит привезти маленький валдайский колокольчик.

Великий Новгород: сердце истории

Новгород — жемчужина маршрута. Здесь зародилась государственность Руси. Главные достопримечательности: Софийский собор, Детинец, Ярославово Дворище. Если времени достаточно, задержитесь на два дня: город хранит атмосферу живой истории.

Ленинградская область: Выра и Гатчина

Выра связана с семьёй Набоковых и старыми усадьбами, здесь работает музей "Дом станционного смотрителя". Перед Санкт-Петербургом можно сделать круг в Гатчину, чтобы увидеть Большой дворец, парки и Приоратский дворец. Это достойное завершение поездки.

Советы шаг за шагом

  1. Спланируйте маршрут заранее, отметив места для ночёвок.
  2. Забронируйте отели в Твери, Торжке и Новгороде — это ключевые точки.
  3. Возьмите наличные: не везде принимают карты.
  4. Для фото лучшее время — утро и закат.
  5. Для навигации используйте "Яндекс.Карты" или "Google Maps".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать только М-11.
  • Последствие: потеряете культурную часть поездки.
  • Альтернатива: ехать М-10, а для обратного пути выбрать скоростную трассу.
  • Ошибка: не бронировать жильё заранее.
  • Последствие: высокие цены и отсутствие мест.
  • Альтернатива: использовать сервисы Booking или "Яндекс.Путешествия".
  • Ошибка: ехать без остановок.
  • Последствие: утомление и пропуск достопримечательностей.
  • Альтернатива: остановки каждые 2-3 часа.

FAQ

Как выбрать оптимальное время для поездки?
Весной и летом дорога наиболее красива, но осенью в городах меньше туристов.

Сколько стоит путешествие?
При бюджете от 20-25 тысяч рублей на двоих можно комфортно провести 5-6 дней.

Что лучше: М-10 или М-11?
М-11 быстрее, но М-10 даёт полноценное ощущение путешествия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полный список экипировки для велопохода: от палатки и ремонта велосипеда до аптечки сегодня в 9:16

Как подготовиться к велопоходу: всё, что нужно взять с собой

Как собрать снаряжение для велопохода, чтобы не забыть важные мелочи и сделать поездку комфортной? Разбираем всё — от палатки до аптечки.

Читать полностью » Активный отдых в России: лучшие маршруты для походов, велопоездок и сплавов сегодня в 8:52

Походы, сплавы, горы и кони: где в России отдых превращается в приключение

Маршруты для пеших походов, велопоездок и сплавов ждут в этом обзоре. Рассказываем, как спланировать путешествие и где найти лучшие тропы.

Читать полностью » Лучшие места для дайвинга в мире: Симиланские острова, Сипадан, Гили и Голубая дыра сегодня в 8:25

Туда, где дышит бездна: лучшие споты мира от кораллов Таиланда до карстовой воронки Белиза

Погрузитесь в мир кораллов, затонувших кораблей и редких морских существ — мы собрали 5 лучших направлений для дайвинга и снорклинга.

Читать полностью » Смоленск на выходные: маршрут по крепостной стене, соборам и музеям сегодня в 8:23

Что посмотреть в Смоленске за 2 дня: главные достопримечательности города

Смоленск — город с богатой историей и уютной атмосферой. Узнайте, что посмотреть за два дня: крепости, соборы, парки и необычные музеи.

Читать полностью » Популярные страны для зимовки: визы, климат и расходы сегодня в 8:10

Зимовка мечты или разочарование? Всё, что нужно знать заранее

Зимовка у моря — мечта, которая требует подготовки. Как выбрать страну, рассчитать бюджет, оформить страховку и взять с собой всё нужное.

Читать полностью » Достопримечательности Рязани: Кремль, Успенский собор, музей Павлова сегодня в 7:49

Рязань с характером: как столица княжества превратилась в современный город на Оке

Город на Оке с тысячелетней историей, крепостным холмом и набережными. Покажем, как за уикенд увидеть главное и не потеряться в деталях маршрута.

Читать полностью » Путеводитель по Абхазии: транспорт, сезоны и ключевые локации у моря сегодня в 7:24

Абхазия за один уикенд: море у ног, снег под колёсами, каньоны по пути

Абхазия круглый год удивляет: море, горы, древние монастыри и озёра. Узнайте, как добраться и что посмотреть в стране горных рек.

Читать полностью » Арт-кластеры России: лектории, выставки и гид по локальным подаркам сегодня в 7:24

От Калининграда до Владивостока: где арт-кластеры делают города модными на карте культуры

От Калининграда до Владивостока — десять арт-кластеров, где выставки, кофейни и книжные складываются в идеальный уикенд. Маршрут, сравнение и лайфхаки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Способы установки душевого трапа: точечный, пристенный, щелевой
Садоводство

Тёплая малоснежная зима приводит к переувлажнению почвы и болезням растений
Туризм

Где бюджетно отдохнуть у моря в сентябре: Лазаревское, Адлер, Туапсе
Дом

Скрип половиц: влияние влажности, зазоров и неправильного крепления досок
Наука

Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли
Культура и шоу-бизнес

Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года
Технологии

ФАС возбудила антимонопольное дело против структур ПИК и оператора "Ловител"
СФО

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet