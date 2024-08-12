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Появилось новое масло G-Energy F Synth W 0W-30 для иномарок от "Газпромнефть — СМ"

"Газпромнефть — СМ" разработала новое масло для иномарок

"Газпромнефть - смазочные материалы" обновила свою линейку синтетических масел для иностранных автомобилей. Новое масло G-Energy F Synth W 0W-30 разработано с учетом последних требований производителей и предназначено для современных легковых автомобилей, пишет "За рулем".

Улучшенная формула этого масла обеспечивает повышенную экономичность топлива и экологичность работы двигателя. Оно идеально подходит для автомобилей, оснащенных передовыми системами увеличения мощности и очистки выхлопных газов.

G-Energy F Synth W 0W-30 обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах до -55°C, что делает его подходящим для эксплуатации даже в суровых условиях Крайнего Севера. Эти смазочные материалы также обладают отличной стойкостью к окислению и сохраняют свою эффективность даже при длительной эксплуатации на высоких скоростях или в городском цикле "старт-стоп".

Масло из премиальной линейки G-Energy F Synth подходит для использования в 90% легковых иностранных автомобилей, включая новое поколение корейских, европейских и китайских машин, на российском рынке.

Фото: Freepik

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