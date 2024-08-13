Не меняйте масло, пока не прочитаете это: ошибка, которая может стоить вам дорого

Рано или поздно каждому автомобилисту приходится менять марку используемого моторного масла. Для некоторых это обычное дело, а других такой процесс настораживает, ведь от качества смазки напрямую зависит работа и срок службы двигателя. Что же может произойти с двигателем при смене марки масла? На этот вопрос ответил руководитель автомастерской.

Многие водители, которые годами использовали одну и ту же марку моторного масла, в последнее время столкнулись с тем, что смазка значительно подорожала. Кроме того, некоторые производители покинули российский рынок. В такой ситуации возникает вопрос, как перейти на другое масло без ущерба для технического состояния автомобиля. На самом деле смена производителя смазки не приведет к критическим последствиям для двигателя.

Главное, на что следует обратить внимание, - это тип вязкости, соответствующий вашему двигателю, и допуски, предусмотренные для конкретного силового агрегата. Переход на другую марку масла можно осуществить без каких-либо последствий, просто заменив смазку в двигателе. Если вы не планируете переходить с синтетики на полусинтетику, то промывка двигателя не требуется.

Если вы решили перейти на другое масло, достаточно будет полностью заменить смазку в двигателе. Современные лубриканты содержат все необходимые присадки. Однако если вы меняете не только производителя масла, но и его тип, перед заправкой нового продукта потребуется промывка двигателя с использованием специального промывочного масла.

Этот процесс потребует дополнительных затрат, но он обеспечит уверенность в том, что с двигателем не произойдут критические изменения. Современные масла обладают свойствами, которые позволяют удалять нагар и отложения в двигателе. Однако следует помнить, что при замене масла в двигателе все равно остается небольшое количество старой смазки, которую можно удалить только путем промывки.

Таким образом, переход на другое моторное масло не представляет угрозы для двигателя. Однако если вы меняете не только марку, но и вязкость или тип масла, предварительная промывка двигателя необходима. Это позволит избежать возможных повреждений силового агрегата. При правильном подходе изменений в работе мотора не будет, при условии, что выбрано качественное масло, соответствующее требованиям вашего двигателя.

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