Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:38

Сад без изъянов: как трубы превращаются в декоративный элемент

Ландшафтные дизайнеры: трубы в саду можно скрыть растениями и декоративными панелями

Некоторые элементы сада неизбежно бросаются в глаза, но не всегда в хорошем смысле. Наружные трубы, вентиляционные выходы и прочие технические детали могут портить общий облик двора. Однако есть несколько способов замаскировать эти элементы, сделав их частью гармоничного пространства.

Вьющиеся растения как естественная маскировка

Быстрорастущие лианы — один из самых простых и эффектных способов скрыть трубы. Вечнозеленый жасмин, клематис Арманда или английский плющ обеспечат декоративность в течение всего года. А виргинская лиана или глициния добавят ярких красок летом и осенью. Главное — следить, чтобы побеги не повредили конструкции.

Шпалера у водосточной трубы

Решетка превращает обычную трубу в основу для озеленения. По ней можно пустить жимолость, настурцию или душистый горошек. Такой прием добавляет вертикальный акцент и позволяет украсить даже самую скучную стену.

Горшки с зеленью и цветами

Если места немного, к трубе можно прикрепить кашпо. В них отлично будут расти ароматные травы — тимьян, вербена или базилик, а также ампельные растения, которые красиво спадают вниз. Такой вариант не только украшает, но и делает сад более функциональным.

Декоративные панели и экраны

Для современных участков подойдут съемные облицовки или деревянные ширмы. Они закрывают коммуникации полностью и создают аккуратный фон для зелени. Дополнительный эффект дадут металлические кашпо со встроенной шпалерой, которые легко перемещать.

Сделать трубы частью образа

Владельцам старинных домов можно подчеркнуть характер здания с помощью краски. Трубы можно окрасить в глубокие темные оттенки или подобрать цвет, гармонирующий с камнем и деревом. Такой прием делает их не недостатком, а декоративной деталью.

Приподнятые грядки и кашпо

Трубы, расположенные у самой земли, удобно закрыть длинными ящиками с растениями. В них можно посадить бамбук, папоротники или плотные декоративные травы. Грядки помогут скрыть не только трубы, но и другие технические элементы сада.

Замаскировать наружные трубы можно по-разному — от живых изгородей до декоративных экранов. Главное — выбрать вариант, который подойдет именно вашему саду и не будет мешать техническому обслуживанию.

