xAI Маска под прицелом: экологи обвиняют компанию в загрязнении воздуха

Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила компанию xAI, принадлежащую Илону Маску, в загрязнении воздуха из-за нерегулируемого использования газовых турбин для электроснабжения своего центра обработки данных в штате Теннесси.
Как сообщает CNBC, организация направила письма в департамент здравоохранения округа Шелби и региональный офис Агентства по охране окружающей среды США с призывом провести проверку деятельности xAI.
В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что xAI установила 18 газовых турбин в городе Мемфис, которые, по утверждению защитников окружающей среды, выбрасывают в атмосферу вредные оксиды азота, усугубляя проблему смога в регионе.
"Основной причиной беспокойства является недостаток прозрачности и возможностей для участия общественности в проекте xAI", - заявила CNBC старший юрист "Южного центра экологического права" в Теннесси Аманда Гарсия.
По данным организации, турбины xAI способны выбрасывать до 130 тонн оксидов азота в год, что эквивалентно потреблению электроэнергии около 50 тысяч домов.
Напомним, что в июле Маск сообщил о планах инвестировать 5 миллиардов долларов в xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok. Сервис Grok доступен подписчикам Premium+ соцсети Маска в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
Фото: www. flickr. com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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