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Маска обвинили в нанесении вреда экологии
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xAI Маска под прицелом: экологи обвиняют компанию в загрязнении воздуха

Маска обвинили в нанесении вреда экологии

Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила компанию xAI, принадлежащую Илону Маску, в загрязнении воздуха из-за нерегулируемого использования газовых турбин для электроснабжения своего центра обработки данных в штате Теннесси.

Как сообщает CNBC, организация направила письма в департамент здравоохранения округа Шелби и региональный офис Агентства по охране окружающей среды США с призывом провести проверку деятельности xAI.

В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что xAI установила 18 газовых турбин в городе Мемфис, которые, по утверждению защитников окружающей среды, выбрасывают в атмосферу вредные оксиды азота, усугубляя проблему смога в регионе.

"Основной причиной беспокойства является недостаток прозрачности и возможностей для участия общественности в проекте xAI", - заявила CNBC старший юрист "Южного центра экологического права" в Теннесси Аманда Гарсия.

По данным организации, турбины xAI способны выбрасывать до 130 тонн оксидов азота в год, что эквивалентно потреблению электроэнергии около 50 тысяч домов.

Напомним, что в июле Маск сообщил о планах инвестировать 5 миллиардов долларов в xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok. Сервис Grok доступен подписчикам Premium+ соцсети Маска в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

Фото: www. flickr. com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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