Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять

Маски на основе желатина, лецитина и водорослей могут положительно влиять на состояние волос, отметил трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев. О том, какие домашние средства действительно работают, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Трихологи нечасто обращаются к так называемым домашним средствам, однако некоторые рецепты можно рассматривать как рабочие варианты, пояснил Ткачев. Однако для усиления эффекта, отметил врач, необходимы вещества-проводники.

"В целом маски, основанные, на лецитине, на желтке, могут рассматриваться как варианты. Что бы такие маски поглубже проникали, в них коньяк, допустим, добавляют", — отметил Ткачев.

Он также обратил внимание на маски с коллагеном и желатином.

"Желатиновые маски тоже неплохо, если его немножко нагреть, получится маска, напоминающая коллагеновую, увлажняющую, уплотняющую волосы. Для домашних условий я бы рассматривал маски на основе водорослей. Такие маски волосы любят", — говорит трихолог.

В качестве домашних средств ухода за волосами специалист также посоветовал использовать фитотерапию — маски на основе трав.