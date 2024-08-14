В ЕС сообщили о возможном обратном эффекте на письмо еврокомиссара Маску

Политики в Европейском союзе (ЕС) боятся, что письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент перед интервью с Дональдом Трампом могло вызвать обратный эффект и еще больше спровоцировать Маска. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

"Чиновники ЕС в частном порядке заявили, что опасаются, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и ещё больше спровоцировать вспыльчивого миллиардера", — говорится в опубликованном материале.

Кроме того, автор статьи привел слова одного из европейских политиков, который считает, что письмо Бретона американскому бизнесмену было бесполезным.

Также источник газеты в британском правительстве заявил, что у Лондона не было желания вступать в сору с предпринимателем по поводу соцсети X.

Фото: flickr/Daniel Oberhaus