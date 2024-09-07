«Интересно»: Маск ответил на поддержку Путина в адрес Харрис

Миллиардер и американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия планирует поддержать Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии. Маск упомянул это на своей странице в соцсети X.
Он назвал интересной идею Путина оказать поддержку Харрис, отметив: "Интересно".
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что Россия ранее поддерживала действующего президента США Джо Байдена, который, по его словам, был снят из предвыборной гонки. Путин также напомнил, что Байден рекомендовал своим сторонникам поддержать Камалу Харрис в качестве преемницы, поэтому Москва намерена следовать его совету.
Выдвинутая от Демократической партии Харрис уже побеждает республиканца Трампа в большинстве решающих Штатов. Президентские выборы пройдут в ноябре.
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