Депутат Государственной Думы от Республики Крым, участвующий в работе комитета по безопасности, Михаил Шеремет, охарактеризовал решение американского бизнесмена Илона Маска не оказывать содействие украинским вооруженным силам в нанесении ударов по Крымскому полуострову как проявление трезвого мышления и дальновидности.

Ранее Маск пояснил, что отказался активировать спутниковую сеть Starlink над территорией полуострова для организации атак на корабли Черноморского флота Российской Федерации, так как это противоречило бы антироссийским санкциям, введенным Соединенными Штатами.

Бизнесмен подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных целей, однако применение этой технологии для очевидных наступательных операций автоматически трансформирует коммерческий проект в военный объект, что даст другим странам полное право на уничтожение спутников.

По мнению Шеремета, позиция Маска свидетельствует о мудром и взвешенном подходе, который находит отклик далеко за пределами американских границ. Депутат выразил сожаление, что в США у власти не находятся политики с подобным мировоззрением, убежденный, что в этом случае мир не приблизился бы к порогу глобальной конфронтации.

Шеремет также выразил надежду, что Маск в будущем примет участие в президентских выборах, поскольку, по его мнению, под его руководством США могли бы восстановить репутацию миролюбивого и демократического государства, заслужив уважение всего международного сообщества.

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