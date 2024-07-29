На организованной в феврале встрече, проводимой известным инвестором и магнатом Нельсоном Пельтцем, американский бизнесмен Илон Маск призывал прочих участников рейтинга богачей мобилизовать свои знакомства для поддержки бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, утверждает издание Washington Post.

Согласно информации этого источника, в феврале Маск высказал свою поддержку Трампу в резиденции Пельтца, где собрались влиятельные миллиардеры и ключевые политические тактики.

Версия Маска, как передает издание, была такова: он обратился к аудитории с просьбой донести до своих коллег по кругу общения рекомендацию голосовать за Трампа.

Сообщается, что бизнесмен был крайне недоволен стойкостью демократов по общественным вопросам, как уточнил источник газеты.

Илон Маск ранее обозначил Демократическую партию США как очаг антиамериканских настроений. Ранее он выдвинул версию, что демократы испытывают страх перед экс-президентом Дональдом Трампом, потому что он "не подчиняется чужой воле".

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