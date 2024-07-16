Известный предприниматель Илон Маск объявил о перемещении центрального офиса его компании SpaceX из Калифорнии в Техас, реагируя на принятие нового законодательства, касающегося политики образовательных учреждений относительно сексуальной ориентации учащихся.

Маск выразил свое недовольство через соцсети, упомянув, что решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома подписать закон, который запрещает школам информировать родителей о вопросах, связанных с сексуальной идентичностью их детей без их согласия, стало решающим фактором для такого шага.

Маск подчеркнул, что предупреждал губернатора Ньюсома примерно год назад о последствиях подобной законодательной инициативы, предсказывая массовый отъезд калифорнийских семей из штата в целях защиты интересов их детей.

Он выразил убеждение, что новый закон побудит многих родителей переехать из Калифорнии, чтобы избежать риска потери прав на своих детей.

Starbase, расположенный в районе Браунсвилла на побережье Мексиканского залива в Техасе, является комплексом, который с 2010 года строится для запуска мощного космического аппарата Starship.

В январе 2024 года было сделано предложение официально присвоить этому региону название Starbase, что поддержали местные и федеральные власти.

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