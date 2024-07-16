Известный американский предприниматель и инноватор Илон Маск выразил положительное мнение относительно выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса от штата Огайо на пост кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии.

Свою оценку Маск озвучил в соцсетях, отреагировав на опрос, организованный одним из пользователей платформы. Вопрос касался оценки номинации Вэнса как успеха или неудачи. Бизнесмен однозначно охарактеризовал это решение как успешное.

Днем ранее на съезде Республиканской партии состоялось официальное выдвижение Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента.

Этому предшествовало заявление претендента на пост президента Дональда Трампа о своем выборе в пользу сенатора.

Позитивная реакция Маска на данное политическое решение может свидетельствовать о его поддержке курса Республиканской партии и, в частности, тандема Трамп-Вэнс.

Учитывая влияние Маска в деловых и технологических кругах, его мнение может оказать определенное воздействие на общественное восприятие этой номинации.

Такая оценка со стороны одного из самых известных предпринимателей современности может способствовать укреплению позиций республиканского дуэта в преддверии предстоящих выборов, особенно среди избирателей, ориентированных на бизнес и инновации.

Фото: www. flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)