Основатель SpaceX Илон Маск вновь самый богатый человек в мире. Он вернул себе лидерство, после того как агентство Bloomberg обновило данные рейтинга. На сегодняшний день состояние Маска оценивается 187 миллиардов долларов.

На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов, передает РИА "Новости".

В декабре 2022 года Арно отодвинул Маска на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга.