Основатель SpaceX Илон Маск вновь самый богатый человек в мире. Он вернул себе лидерство, после того как агентство Bloomberg обновило данные рейтинга. На сегодняшний день состояние Маска оценивается 187 миллиардов долларов.
На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов, передает РИА "Новости".
В декабре 2022 года Арно отодвинул Маска на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга.
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