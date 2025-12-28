Гонконгский грипп возвращает маски: эксперт рассказал о ситуационном использовании

На фоне распространения гонконгского гриппа дискуссия о возвращении масочного режима снова выходит в публичное поле: часть экспертов считает, что меры защиты оправданы хотя бы в местах массового скопления людей. Об этом сообщает aif. ru: профессор, доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев прокомментировал, когда ношение масок действительно имеет смысл и почему их не стоит превращать в постоянную привычку.

Маски в толпе — разумная мера во время вспышек

Зуев подчеркнул, что защитные маски следует использовать в периоды эпидемического подъема гриппа при каждом выходе в общественные места. Особенно это актуально для ситуаций, когда человек оказывается в транспорте, магазине или других пространствах с большим количеством людей. По его словам, сегодня маски доступны в любой аптеке, поэтому технических сложностей в соблюдении такой меры нет.

При этом вирусолог не поддерживает практику постоянного ношения маски в течение всего дня. Он объяснил, что в большинстве случаев человек не проводит много времени в общественных пространствах: если речь идет о короткой поездке или походе в магазин, этого достаточно для разумной профилактики. Такой подход позволяет снизить риск заражения в наиболее "уязвимых" условиях, не превращая маску в круглосуточное средство защиты.

Где маска не нужна и почему не стоит носить ее дома

Врач отметил, что маска не обязательна в местах, где никого нет. По его словам, бессмысленно защищаться там, где отсутствует контакт с потенциальными источниками инфекции. Аналогичный принцип, как подчеркнул специалист, действует и дома: если все члены семьи здоровы, постоянное ношение масок внутри квартиры не является необходимостью.

Зуев также обратил внимание на бытовую сторону вопроса: маска эффективна как элемент краткосрочной защиты, но при длительном использовании она теряет практический смысл. Именно поэтому он считает нецелесообразным носить ее продолжительное время. По сути, речь идет о разумном, ситуационном применении — в точках риска, а не "на всякий случай" в течение всего дня.

Рабочая среда и правила замены маски

Комментируя ситуацию на рабочем месте, вирусолог отметил, что после приезда в офис вероятность встретить инфицированных коллег ниже, чем кажется. По его словам, заболевшие чаще остаются дома или проходят лечение в больнице. Однако, как подчеркнул специалист, риск полностью не исчезает, поэтому на пути к работе — в транспорте и других общественных местах — маска может быть оправданной мерой защиты.

Эксперт также напомнил о правилах использования средств защиты. Медицинские специалисты считают, что маску необходимо менять каждые 2-3 часа или раньше, если она отсырела. В противном случае эффективность снижается, а само изделие перестает выполнять свою функцию. Поэтому ношение маски, по логике врача, должно сопровождаться соблюдением базовых рекомендаций — и тогда эта мера действительно работает.