Во время встречи в Эр-Рияде глава МИД Бразилии Мауру Виейра неожиданно сделал подарок своему российскому коллеге Сергею Лаврову — футболку сборной Бразилии с автографом известного футболиста Винисиуса Жуниора.

Лавров был приятно удивлён и поблагодарил Виейру за внимание. Он признался, что Жуниор — один из его любимых футболистов. А Виейра отметил, что Жуниор — ключевой игрок бразильской сборной.

Известно, что Лавров — большой поклонник футбола и болеет за московский "Спартак". Его любовь к футболу началась в детстве, когда он жил в Ногинске рядом со стадионом "Спартака".

Ранее Лавров провёл ряд встреч с главами дипломатических ведомств других стран, включая Индию и Саудовскую Аравию. Во время этих встреч обсуждались актуальные вопросы международной политики и сотрудничества между странами.

Фото: From Wikimedia Commons/ Senado Federal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)