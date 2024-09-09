Мауру Виейра подарил Лаврову футболку с автографом своего любимого футболисти

Во время встречи в Эр-Рияде глава МИД Бразилии Мауру Виейра неожиданно сделал подарок своему российскому коллеге Сергею Лаврову — футболку сборной Бразилии с автографом известного футболиста Винисиуса Жуниора.
Лавров был приятно удивлён и поблагодарил Виейру за внимание. Он признался, что Жуниор — один из его любимых футболистов. А Виейра отметил, что Жуниор — ключевой игрок бразильской сборной.
Известно, что Лавров — большой поклонник футбола и болеет за московский "Спартак". Его любовь к футболу началась в детстве, когда он жил в Ногинске рядом со стадионом "Спартака".
Ранее Лавров провёл ряд встреч с главами дипломатических ведомств других стран, включая Индию и Саудовскую Аравию. Во время этих встреч обсуждались актуальные вопросы международной политики и сотрудничества между странами.
Фото: From Wikimedia Commons/ Senado Federal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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