Машины сменили на котлеты: Hyundai готовится открыть столовые вместо автозаводов в России
Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая с российского рынка в 2022 году, вновь заявила о себе в неожиданном контексте. Производитель, известный своими автомобилями, решил попробовать силы в совершенно иной сфере.
Новый вектор деятельности
Как следует из документов, поданных в Роспатент, Hyundai зарегистрировала товарный знак для направлений, не имеющих отношения к автопромышленности. Бренд планирует развивать в России услуги общественного питания, организации временного проживания, а также открыть детские сады, столовые, бары и закусочные.
Этот шаг может означать, что компания ищет новые пути присутствия на российском рынке, не связывая себя напрямую с автомобильной индустрией.
История присутствия в России
Напомним, что ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге. На предприятии выпускались популярные модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года производство остановилось из-за проблем с поставками и логистикой.
Позже мощности завода перешли к российской компании "Арт-финанс". На тот момент обсуждалась возможность обратного выкупа предприятия корейским концерном, однако власти России дали понять, что подобные сделки будут проходить небыстро и не на выгодных для иностранных игроков условиях.
Позиция властей
Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что иностранные корпорации не смогут "легко и дешево" вернуть свои активы. Более того, в Госдуме рассматривается законопроект, который может закрепить за правительством право блокировать подобные сделки.
Таким образом, Hyundai, столкнувшись с ограничениями, решила искать альтернативные пути для работы в России — и выбор пал на сферы, связанные с услугами и повседневными потребностями населения.
Три интересных факта
- Hyundai уже имеет опыт работы в сегменте питания: в Южной Корее компания развивает корпоративные столовые и сервисы доставки еды для сотрудников заводов.
- Многие автоконцерны мира диверсифицируют бизнес — например, японская Toyota владеет подразделениями в сфере робототехники и медицинских технологий.
- По статистике, рынок общественного питания в России в 2024 году оценивался более чем в 2,5 трлн рублей и продолжает расти, несмотря на экономические колебания.
