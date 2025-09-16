Машины сменили на котлеты: Hyundai готовится открыть столовые вместо автозаводов в России

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая с российского рынка в 2022 году, вновь заявила о себе в неожиданном контексте. Производитель, известный своими автомобилями, решил попробовать силы в совершенно иной сфере.

Новый вектор деятельности

Как следует из документов, поданных в Роспатент, Hyundai зарегистрировала товарный знак для направлений, не имеющих отношения к автопромышленности. Бренд планирует развивать в России услуги общественного питания, организации временного проживания, а также открыть детские сады, столовые, бары и закусочные.

Этот шаг может означать, что компания ищет новые пути присутствия на российском рынке, не связывая себя напрямую с автомобильной индустрией.

История присутствия в России

Напомним, что ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге. На предприятии выпускались популярные модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года производство остановилось из-за проблем с поставками и логистикой.

Позже мощности завода перешли к российской компании "Арт-финанс". На тот момент обсуждалась возможность обратного выкупа предприятия корейским концерном, однако власти России дали понять, что подобные сделки будут проходить небыстро и не на выгодных для иностранных игроков условиях.

Позиция властей

Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что иностранные корпорации не смогут "легко и дешево" вернуть свои активы. Более того, в Госдуме рассматривается законопроект, который может закрепить за правительством право блокировать подобные сделки.

Таким образом, Hyundai, столкнувшись с ограничениями, решила искать альтернативные пути для работы в России — и выбор пал на сферы, связанные с услугами и повседневными потребностями населения.

Три интересных факта