Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:38

Машины сменили на котлеты: Hyundai готовится открыть столовые вместо автозаводов в России

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая с российского рынка в 2022 году, вновь заявила о себе в неожиданном контексте. Производитель, известный своими автомобилями, решил попробовать силы в совершенно иной сфере.

Новый вектор деятельности

Как следует из документов, поданных в Роспатент, Hyundai зарегистрировала товарный знак для направлений, не имеющих отношения к автопромышленности. Бренд планирует развивать в России услуги общественного питания, организации временного проживания, а также открыть детские сады, столовые, бары и закусочные.

Этот шаг может означать, что компания ищет новые пути присутствия на российском рынке, не связывая себя напрямую с автомобильной индустрией.

История присутствия в России

Напомним, что ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге. На предприятии выпускались популярные модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года производство остановилось из-за проблем с поставками и логистикой.

Позже мощности завода перешли к российской компании "Арт-финанс". На тот момент обсуждалась возможность обратного выкупа предприятия корейским концерном, однако власти России дали понять, что подобные сделки будут проходить небыстро и не на выгодных для иностранных игроков условиях.

Позиция властей

Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что иностранные корпорации не смогут "легко и дешево" вернуть свои активы. Более того, в Госдуме рассматривается законопроект, который может закрепить за правительством право блокировать подобные сделки.

Таким образом, Hyundai, столкнувшись с ограничениями, решила искать альтернативные пути для работы в России — и выбор пал на сферы, связанные с услугами и повседневными потребностями населения.

Три интересных факта

  1. Hyundai уже имеет опыт работы в сегменте питания: в Южной Корее компания развивает корпоративные столовые и сервисы доставки еды для сотрудников заводов.
  2. Многие автоконцерны мира диверсифицируют бизнес — например, японская Toyota владеет подразделениями в сфере робототехники и медицинских технологий.
  3. По статистике, рынок общественного питания в России в 2024 году оценивался более чем в 2,5 трлн рублей и продолжает расти, несмотря на экономические колебания.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

