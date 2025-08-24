Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помощь ИИ в терапии
Помощь ИИ в терапии
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:18

Машина вместо скальпеля: как роботы делают хирургию точнее, чем человек

Da Vinci Robot: Петербургский онкоцентр внедряет инновацию – больше шансов на жизнь

В онкоцентре Санкт-Петербурга начали использовать хирургического робота Da Vinci — это восьмой такой аппарат в городских клиниках. О новом оборудовании рассказал губернатор Александр Беглов, подчеркнув значимость этого события для улучшения качества медицинской помощи и повышения выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями.

"В наших городских клиниках это восьмой робот, и ещё три робота таких же у нас в стационарах федеральных. Я хочу сказать, что сегодня город неплохо оснащён этой системой, она очень важна для всех пациентов, которые приезжают в наш город", — цитирует главу Северной столицы телеканал "Санкт-Петербург".

Приобретение и внедрение новых технологий, таких как робот Da Vinci, является приоритетным направлением развития здравоохранения Санкт-Петербурга и демонстрирует стремление городских властей обеспечить доступ к передовым методам лечения для всех нуждающихся.

Преимущества робота Da Vinci: минимальная инвазивность и быстрое восстановление

По словам губернатора, система позволит проводить сложные онкологические операции с минимальным повреждением тканей, ускоряя восстановление пациентов. Роботизированная хирургия позволяет выполнять операции через небольшие разрезы, что снижает риск кровотечений, инфекций и других осложнений, а также сокращает время пребывания в больнице.

Директор онкоцентра Владимир Моисеенко выразил благодарность городским властям и лично Александру Беглову за поддержку проекта, отметив, что приобретение дорогостоящего оборудования значительно улучшит качество медицинской помощи и позволит спасать больше жизней.

Освоение новой технологии: обучение хирургов на фруктах

В ближайшие месяцы хирурги центра имени Напалкова освоят работу с роботом, тренируясь на фруктах. Это позволит им в совершенстве овладеть техникой роботизированной хирургии и подготовиться к проведению сложных операций на пациентах.

Аппарат Da Vinci будет применяться для удаления опухолей желудка, кишечника, желчного пузыря, а также в торакальной хирургии, онкоурологии и гинекологии. Это позволит расширить спектр операций, выполняемых с использованием роботизированной хирургии, и охватить больше пациентов с различными онкологическими заболеваниями.

Превосходная визуализация и свобода движений хирурга: точность и безопасность

Как пояснил замдиректора центра Виталий Егоренков, робот обеспечивает превосходную визуализацию тканей и свободу движений хирурга, что критично в онкологии. Система устраняет тремор рук, а инструменты с камерой вводятся через микроразрезы, выполняя манипуляции с точностью до 360 градусов.

После презентации губернатору показали лабораторию клеточных технологий, где разрабатывают персонализированную терапию меланомы. По словам замдиректора по науке Алексея Богданова, метод основан на выделении из опухоли иммунных Т-клеток, их размножении и возвращении в организм для борьбы с раком. В ближайших планах — получение лицензии на производство таких препаратов.

Интересные факты о роботе Da Vinci

Робот Da Vinci был разработан американской компанией Intuitive Surgical и получил одобрение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) в 2000 году.
Хирург управляет роботом Da Vinci с помощью специальной консоли, находящейся в операционной. Робот точно повторяет движения рук хирурга, но с большей точностью и стабильностью.
В мире насчитывается более 5000 роботов Da Vinci, которые используются в различных областях хирургии, включая урологию, гинекологию, кардиохирургию и общую хирургию.

Персонализированная терапия рака: будущее медицины

Разработка персонализированной терапии меланомы является важным шагом на пути к созданию более эффективных и безопасных методов лечения рака. Этот подход, основанный на индивидуальных особенностях организма и опухоли пациента, позволяет повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов.

В заключение, внедрение робота Da Vinci в онкоцентре Санкт-Петербурга открывает новые возможности для хирургического лечения рака и способствует повышению качества медицинской помощи. Развитие клеточных технологий и разработка персонализированных методов лечения также являются важными направлениями в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Набережных Челнах врачи извлекли из желудка женщины лезвие длиной 3,5 см сегодня в 10:14

Лезвие внутри человека: редкий случай в приёмном покое

В Набережных Челнах врачи всего за 15 минут извлекли лезвие из желудка женщины без операции. Гастродуоденоскопия помогла убрать опасный предмет, не повредив внутренние органы.

Читать полностью » Акантамебный кератит: врач предупреждает об опасности в воде – особенно для тех, кто носит линзы сегодня в 9:41

Контактные линзы под прицелом амеб: как избежать редкой болезни глаз, грозящей слепотой

Врач предупреждает: акантамебный кератит может скрываться в воде и угрожает зрению, особенно тем, кто носит линзы. Важно соблюдать гигиену!

Читать полностью » Стоматолог Инна Ростовенко: кариес не передаётся поцелуем напрямую сегодня в 9:11

Передаётся ли кариес через поцелуй: стоматологи развеяли миф

Стоматолог объяснила, что кариес не передаётся при поцелуе, но некоторые бактерии действительно могут переходить от партнёра. Развитие заболевания зависит от гигиены, а не от контакта.

Читать полностью » Молекулярный биолог Дробышева предупреждает: детские шампуни провоцируют выпадение волос у взрослых сегодня в 8:41

Грибок и тусклость: скрытая угроза детских шампуней для взрослой кожи головы — шокирующие выводы биолога

Молекулярный биолог Юлия Дробышева предупреждает: детские шампуни не очищают взрослую кожу головы, провоцируют грибок и выпадение волос. Узнайте, почему мягкие формулы опасны после 18 лет и как выбрать правильное средство.

Читать полностью » Минздрав Удмуртии: медики восстановили руку мужчине, пострадавшему во фрезерном станке сегодня в 8:07

Фрезерный станок превратил руку в обломки, но хирурги сделали невозможное

В Удмуртии 23-летний рабочий чудом избежал ампутации после того, как его рука попала во фрезерный станок. Врачи провели сложную операцию по восстановлению костей и сохранили конечность.

Читать полностью » Кариес и поцелуи: стоматолог Инна Ростовенко объяснила, что передается через слюну сегодня в 7:41

Почему даже ежедневная чистка зубов не спасет от кариеса, если забыть об этом правиле

Стоматолог Инна Ростовенко раскрыла: кариес не передаётся через поцелуй, но бактерии Streptococcus mutans из слюны могут повысить риски. Как гигиена, диета и контроль иммунитета защитят ваши зубы — главные советы эксперта.

Читать полностью » В российских школах могут появиться амбассадоры здорового образа жизни сегодня в 7:04

В школы придёт врач: кто такие амбассадоры ЗОЖ и чем они займутся

В российских школах планируют ввести амбассадора здорового образа жизни — врача, с которым дети смогут общаться прямо в школе. Кроме того, в 5–7 классах появится новый предмет "История нашего края".

Читать полностью » Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся сегодня в 6:41

От пива до цирроза: как безобидная привычка приводит к 200 болезням

Врач-нарколог Алексей Фаворский раскрыл, почему слабоалкогольные напитки опасны для здоровья. 200 заболеваний, разрушение органов и шокирующая статистика ВОЗ — как этанол влияет на организм даже в малых дозах.

Читать полностью »

Новости
Еда

Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши
Туризм

Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей
УрФО

Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области
Спорт и фитнес

Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования
СЗФО

В Мурманской области введены временные ограничения скорости мобильного интернета
Красота и здоровье

Врач назвала пользу ходьбы для снижения давления, холестерина и контроля веса
Наука и технологии

Болгарский Город птиц раскрыл секрет виноделия 7000-летней давности
СКФО

Более 60 выпускников в Дагестане получили премии по 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru