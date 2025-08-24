Машина вместо скальпеля: как роботы делают хирургию точнее, чем человек

В онкоцентре Санкт-Петербурга начали использовать хирургического робота Da Vinci — это восьмой такой аппарат в городских клиниках. О новом оборудовании рассказал губернатор Александр Беглов, подчеркнув значимость этого события для улучшения качества медицинской помощи и повышения выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями.

"В наших городских клиниках это восьмой робот, и ещё три робота таких же у нас в стационарах федеральных. Я хочу сказать, что сегодня город неплохо оснащён этой системой, она очень важна для всех пациентов, которые приезжают в наш город", — цитирует главу Северной столицы телеканал "Санкт-Петербург".

Приобретение и внедрение новых технологий, таких как робот Da Vinci, является приоритетным направлением развития здравоохранения Санкт-Петербурга и демонстрирует стремление городских властей обеспечить доступ к передовым методам лечения для всех нуждающихся.

Преимущества робота Da Vinci: минимальная инвазивность и быстрое восстановление

По словам губернатора, система позволит проводить сложные онкологические операции с минимальным повреждением тканей, ускоряя восстановление пациентов. Роботизированная хирургия позволяет выполнять операции через небольшие разрезы, что снижает риск кровотечений, инфекций и других осложнений, а также сокращает время пребывания в больнице.

Директор онкоцентра Владимир Моисеенко выразил благодарность городским властям и лично Александру Беглову за поддержку проекта, отметив, что приобретение дорогостоящего оборудования значительно улучшит качество медицинской помощи и позволит спасать больше жизней.

Освоение новой технологии: обучение хирургов на фруктах

В ближайшие месяцы хирурги центра имени Напалкова освоят работу с роботом, тренируясь на фруктах. Это позволит им в совершенстве овладеть техникой роботизированной хирургии и подготовиться к проведению сложных операций на пациентах.

Аппарат Da Vinci будет применяться для удаления опухолей желудка, кишечника, желчного пузыря, а также в торакальной хирургии, онкоурологии и гинекологии. Это позволит расширить спектр операций, выполняемых с использованием роботизированной хирургии, и охватить больше пациентов с различными онкологическими заболеваниями.

Превосходная визуализация и свобода движений хирурга: точность и безопасность

Как пояснил замдиректора центра Виталий Егоренков, робот обеспечивает превосходную визуализацию тканей и свободу движений хирурга, что критично в онкологии. Система устраняет тремор рук, а инструменты с камерой вводятся через микроразрезы, выполняя манипуляции с точностью до 360 градусов.

После презентации губернатору показали лабораторию клеточных технологий, где разрабатывают персонализированную терапию меланомы. По словам замдиректора по науке Алексея Богданова, метод основан на выделении из опухоли иммунных Т-клеток, их размножении и возвращении в организм для борьбы с раком. В ближайших планах — получение лицензии на производство таких препаратов.

Интересные факты о роботе Da Vinci

Робот Da Vinci был разработан американской компанией Intuitive Surgical и получил одобрение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) в 2000 году.

Хирург управляет роботом Da Vinci с помощью специальной консоли, находящейся в операционной. Робот точно повторяет движения рук хирурга, но с большей точностью и стабильностью.

В мире насчитывается более 5000 роботов Da Vinci, которые используются в различных областях хирургии, включая урологию, гинекологию, кардиохирургию и общую хирургию.

Персонализированная терапия рака: будущее медицины

Разработка персонализированной терапии меланомы является важным шагом на пути к созданию более эффективных и безопасных методов лечения рака. Этот подход, основанный на индивидуальных особенностях организма и опухоли пациента, позволяет повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов.

В заключение, внедрение робота Da Vinci в онкоцентре Санкт-Петербурга открывает новые возможности для хирургического лечения рака и способствует повышению качества медицинской помощи. Развитие клеточных технологий и разработка персонализированных методов лечения также являются важными направлениями в борьбе с онкологическими заболеваниями.