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Картофельное пюре с грибами: чудесное сочетание картошки, шампиньонов и нежных сливок
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  • Опубликована сегодня в 3:03

Нежное пюре из картофеля с грибами: обжаренные шампиньоны придают ему восхитительный аромат

Картофельное пюре с грибами: чудесное сочетание картошки, шампиньонов и нежных сливок

Картофельное пюре с грибами — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить как в постном, так и в скоромном варианте. В первом случае жарьте грибы на растительном масле, а во втором добавьте кусочек сливочного масла и молоко.

Для приготовления пюре вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • репчатый лук — 150 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • мускатный орех — 1 щепотка (опционально).
  • Также можно добавить сливочное масло (30 г) и молоко (150 мл) по желанию.

Процесс приготовления

  1. Очистите картофель, нарежьте его на 4-6 частей и залейте водой. Поставьте вариться.
  2. Когда вода закипит, посолите по вкусу и варите картофель 30-40 минут до готовности.
  3. Помойте шампиньоны, нарежьте их крупными кусочками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла (или только на растительном, если вы готовите постное блюдо).
  4. Добавьте нарезанный кубиками лук и обжаривайте всё вместе до золотистой корочки. В конце посолите, поперчите и добавьте мускатный орех.
  5. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его толкушкой до однородной массы.
  6. Добавьте обжаренные грибы в картофельное пюре и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте горячее молоко или отвар, чтобы получить нужную консистенцию.

Подавайте картофельное пюре с грибами горячим.

Фото: commons.wikimedia.org/Obsidian Soul (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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