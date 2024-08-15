Нежное пюре из картофеля с грибами: обжаренные шампиньоны придают ему восхитительный аромат

Картофельное пюре с грибами — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить как в постном, так и в скоромном варианте. В первом случае жарьте грибы на растительном масле, а во втором добавьте кусочек сливочного масла и молоко.

Для приготовления пюре вам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель — 800 г;

шампиньоны — 400 г;

репчатый лук — 150 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

мускатный орех — 1 щепотка (опционально).

Также можно добавить сливочное масло (30 г) и молоко (150 мл) по желанию.

Процесс приготовления

Очистите картофель, нарежьте его на 4-6 частей и залейте водой. Поставьте вариться. Когда вода закипит, посолите по вкусу и варите картофель 30-40 минут до готовности. Помойте шампиньоны, нарежьте их крупными кусочками и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла (или только на растительном, если вы готовите постное блюдо). Добавьте нарезанный кубиками лук и обжаривайте всё вместе до золотистой корочки. В конце посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его толкушкой до однородной массы. Добавьте обжаренные грибы в картофельное пюре и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте горячее молоко или отвар, чтобы получить нужную консистенцию.

Подавайте картофельное пюре с грибами горячим.

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