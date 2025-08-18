Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картофельное пюре
Картофельное пюре
© commons.wikimedia.org by Racerkaras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:02

Одна минута на плите решает судьбу пюре — ошибётесь, и вкус потерян

Картофельное пюре становится нежным при использовании крахмалистых сортов

Картофельное пюре — простое блюдо, которое мы готовим чаще других. Но именно в нём чаще всего скрывается разочарование: то оно водянистое, то комковатое, то просто безвкусное. Я долго экспериментировал и наконец вывел способ, который делает пюре нежным, сливочным и по-настоящему аппетитным.

Секрет прост: достаточно соблюдать несколько правил — и привычное блюдо заиграет новыми красками.

Как выбрать правильный картофель

Лучшее пюре получается из крахмалистых сортов. Они легко развариваются и превращаются в воздушную массу. У таких клубней кожура шероховатая, а не гладкая, как у «восковой» картошки.

Дома сорт можно проверить просто: разрежьте клубень пополам и потрите половинки друг о друга. Если они склеились — крахмала достаточно.

Подготовка картофеля

Картошку нарезают крупными кусками — так она не наберёт лишней влаги и сохранит вкус. А ещё лучше сварить клубни прямо в кожуре, а потом очистить.

Важно: куски закладывают только в холодную воду, полностью покрывающую картофель. Сразу бросать в кипяток нельзя — пюре получится с сырым привкусом.

Подсушите перед разминанием

Когда картофель сварился (15–20 минут, легко проверяется ножом), воду сливают и возвращают кастрюлю на слабый огонь с открытой крышкой. Буквально минута — и лишняя влага испарится. Благодаря этому пюре не получится водянистым.

Масло и сливки — душа блюда

Настоящий секрет идеального пюре — это жирные сливки и хорошее сливочное масло. Их обязательно подогревают перед добавлением, чтобы они равномерно пропитали картошку.

Оптимальная пропорция для дома — 100 г масла и 100 г сливок на 1 кг картофеля.

Как мять картошку правильно

Никаких блендеров! Только картофелемялка. Так пюре сохранит нежную текстуру и не превратится в клейкую массу.

В процессе можно добавить соль, перец, обжаренный чеснок, лук или тертый сыр — вкус станет насыщеннее.

Подача

Пюре лучше подавать сразу, пока оно горячее. Если остыло — верните вкус, добавив немного сливок или кусочек масла при разогреве.

Следуя этим простым шагам, вы получите пюре, которое порадует и домашних, и гостей. А секрет всего один — внимание к деталям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно приготовить свиной стейк в духовке — рекомендации шеф-повара сегодня в 12:43

30 минут и 5 ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без хлопот

Как приготовить идеальный свиной стейк в духовке? Простой рецепт с сочным результатом — маринад, тонкости запекания и секрет мягкости.

Читать полностью » Как сделать лимонный крем из яиц без сливок — пошаговая инструкция сегодня в 11:52

Лимонный крем, который взорвет ваши вкусовые рецепторы

Узнайте, как легко и быстро приготовить освежающий лимонный десерт с яйцом. Этот крем станет прекрасным дополнением к вашему столу!

Читать полностью » Как приготовить овощной салат с максимальным содержанием клетчатки: инструкция сегодня в 11:37

Лёгкий салат без мяса: как быстро и просто преобразить свой рацион

Хрустящий салат без мяса с пикантно-сладкой заправкой — идеальный гарнир к шашлыку или самостоятельное блюдо. Просто, свежо, вкусно!

Читать полностью » Как приготовить арбузный фреш: пошаговая инструкция сегодня в 10:46

Почему 90% людей не умеют пить арбуз: рецепт, который изменит ваше мнение

Хотите освежающий напиток за 10 минут? Арбузный фреш с лаймом и мятой — просто, вкусно и без сложностей. Секрет идеального баланса сладости и свежести!

Читать полностью » Как приготовить тартар из тунца за 10 минут: простой рецепт сегодня в 10:35

Тайный ингредиент ресторанного блюда: как приготовить тартар из тунца за 10 минут

Хотите удивить гостей ресторанным блюдом за 10 минут? Тартар из тунца с авокадо — нежная текстура, яркие вкусы и простая подача. Секрет идеального сочетания — в деталях!

Читать полностью » Пошаговое руководство по изготовлению шампанского в домашних условиях сегодня в 9:40

Почему 90% людей не умеют готовить шампанское

Мечтаете о домашнем шампанском? Простой рецепт из винограда, сахара и воды — и через месяц в вашем бокале заиграют пузырьки! Без сложного оборудования, только натуральные ингредиенты.

Читать полностью » Кондитеры разработали новый рецепт творожного кекса с пониженной калорийностью сегодня в 9:31

Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном

Воздушный творожный кекс с лимонной цедрой и ванилью — просто, вкусно и празднично! Узнайте, как приготовить идеальный десерт за час.

Читать полностью » Как приготовить салат с ветчиной, помидорами и фасолью за 15 минут — пошаговая инструкция сегодня в 8:23

Легкий и сытный: как этот салат может стать вашим новым кулинарным хитом

Салат с ветчиной, помидорами и хрустящими сухариками — просто, вкусно и готовится за 15 минут! Узнайте, как сохранить сочность и хруст в каждом кусочке

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ферментированные продукты улучшают микрофлору кишечника и стабилизируют настроение
Красота и здоровье

Эксперты назвали простой способ укрепить ногти в домашних условиях
Спорт и фитнес

Доктор Ким Хаффман назвала упражнения, которые помогают при артрите
Туризм

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана
Туризм

Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России
Наука и технологии

Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет
Спорт и фитнес

Тренер Ника Шелби рассказала, какие мышцы задействует упражнение берпи
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru