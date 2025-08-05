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Шоколадный пирог
Шоколадный пирог
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Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:41

Неожиданный десерт: торт Маша и его кулинарные тайны

Рецепт торта Маша: простой бисквит на сгущенке за 20 минут

Задумывались ли вы когда-нибудь, как можно создать настоящий кулинарный шедевр всего за несколько шагов? Торт "Маша" — это именно такой десерт! Он готовится из простых продуктов, а его воздушная текстура и нежный сметанный крем покорят сердца даже самых привередливых сладкоежек.

Идеальный десерт для любого повода

Торт "Маша" — это не просто сладость, а настоящее наслаждение для гурманов. Сочетание бисквита на основе сгущенного молока и легкого крема делает его идеальным для праздников и семейных встреч. И что самое приятное — его легко приготовить, даже если вы только начинаете осваивать кулинарию.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сгущенное молоко — 380 гр
  • Сливочное масло — 100 гр
  • Разрыхлитель — 1 чайн. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Пшеничная мука — 140 гр
  • Сметана — 350 гр
  • Сахар — 100 гр
  • Ванильный сахар — 1 чайн. л.
  • Арахис — 50 гр

Пошаговая инструкция

Начните с выбора качественного сгущенного молока. Оно должно содержать только молоко и сахар, без добавок и растительных жиров. Сливочное масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Дайте ему немного остыть.

Яйца взбейте до пышной массы. Не забудьте их тщательно вымыть. К взбитым яйцам добавьте сгущенное молоко и перемешайте на низкой скорости. Влейте остывшее масло в массу и снова перемешайте.

Смешайте муку с разрыхлителем и ванилином, просейте. Всыпьте мучную смесь в жидкие ингредиенты и перемешайте до однородного состояния.

Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 50 минут. Готовность проверьте шпажкой. Остудите бисквит и разрежьте его на коржи.

В миске смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Перемешайте до растворения сахара. На корж нанесите крем, затем положите следующий корж и повторите процесс. Покройте торт кремом сверху и по бокам.

Уберите торт в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Обжарьте и измельчите орехи, затем посыпьте ими торт. Разрежьте торт на порционные кусочки и подавайте к столу.

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