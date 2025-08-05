Неожиданный десерт: торт Маша и его кулинарные тайны
Задумывались ли вы когда-нибудь, как можно создать настоящий кулинарный шедевр всего за несколько шагов? Торт "Маша" — это именно такой десерт! Он готовится из простых продуктов, а его воздушная текстура и нежный сметанный крем покорят сердца даже самых привередливых сладкоежек.
Идеальный десерт для любого повода
Торт "Маша" — это не просто сладость, а настоящее наслаждение для гурманов. Сочетание бисквита на основе сгущенного молока и легкого крема делает его идеальным для праздников и семейных встреч. И что самое приятное — его легко приготовить, даже если вы только начинаете осваивать кулинарию.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сгущенное молоко — 380 гр
- Сливочное масло — 100 гр
- Разрыхлитель — 1 чайн. л.
- Ванилин — по вкусу
- Пшеничная мука — 140 гр
- Сметана — 350 гр
- Сахар — 100 гр
- Ванильный сахар — 1 чайн. л.
- Арахис — 50 гр
Пошаговая инструкция
Начните с выбора качественного сгущенного молока. Оно должно содержать только молоко и сахар, без добавок и растительных жиров. Сливочное масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Дайте ему немного остыть.
Яйца взбейте до пышной массы. Не забудьте их тщательно вымыть. К взбитым яйцам добавьте сгущенное молоко и перемешайте на низкой скорости. Влейте остывшее масло в массу и снова перемешайте.
Смешайте муку с разрыхлителем и ванилином, просейте. Всыпьте мучную смесь в жидкие ингредиенты и перемешайте до однородного состояния.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 50 минут. Готовность проверьте шпажкой. Остудите бисквит и разрежьте его на коржи.
В миске смешайте сметану, сахар и ванильный сахар. Перемешайте до растворения сахара. На корж нанесите крем, затем положите следующий корж и повторите процесс. Покройте торт кремом сверху и по бокам.
Уберите торт в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Обжарьте и измельчите орехи, затем посыпьте ими торт. Разрежьте торт на порционные кусочки и подавайте к столу.
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